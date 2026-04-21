Bakan Kacır, ABD-Türkiye İş Konseyi heyeti ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ABD Ticaret Odası/ABD-Türkiye İş Konseyi üyelerini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki güçlü birlikteliğin, somut projeler, artan yatırımlar, derinleşen teknoloji iş birlikleri ve kalıcı ticari ortaklıklarla daha da ileri taşınması yönündeki kararlılığımızı vurguladık. Türkiye olarak, yatırım, üretim, teknoloji alanlarında uluslararası ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyor, karşılıklı fayda temelinde kurulan her iş birliğini ekonomik hedeflerimize katkı sunan önemli bir adım olarak görüyoruz."