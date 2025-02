Bakan Kacır açıkladı... Çinli otomobil devi Türkiye'ye geliyor, Samsun'a fabrika kuracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Bakan Kacır, programda şu açıklamalarda bulundu:

"Geçtiğimiz hafta Katar'daydım. Sanayi ortaklığına dahil olduk. Dünyadaki küreselleşmenin terse döndüğü dönemde bölgesel işbirlikleri daha önemli hale geliyor. Değer zincirinde birbirini tamamlayacak sanayi yatırımlarını, özyeterlilikleri güçlendirecek ortaklıkları inşa etmek istiyoruz. 265 milyon nüfusa sahip, 435 milyar dolarlık sanayi üretimi yapan ekonomik hacimden bahsediyoruz. İmkan ve kabiliyetleriyle Türkiye'nin sanayi ortamında büyük yeri olacak.

Batarya teknolojileri açısından da Türkiye'ye ilgi var

2023 yılında göreve başlamamızın hemen ardından BAE'ye ziyaretimiz olmuştu. BAE yatırım perspektifini dünyayla paylaşmıştı. Özellikle hiper ölçek veri merkezleri için BAE ile çalışma içindeyiz. Katar'ın Türkiye'de yatırımları var ve bunları büyütmek için ilgileri var.

7 milyar dolarlık yatırımı ülkemize kazandırma noktasına geldik

HİT-30 programı en önemli çerçeve programlarından biri. 30 milyar dolarlık yüksek teknoloji yatırımını hayata geçirme programı. Geçen temmuzda başladı, 7 milyar dolarlık yatırımı ülkemize kazandırma noktasına geldik. İlk 2.5 milyar dolarlık bölümünü kamuoyuyla paylaşacağız. Yenilenebilir enerjide teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımları destekliyoruz. Güneş hücresi ve rüzgar türbini kapsamında attığımız adımları paylaşacağız. Batarya teknolojileri açısından da Türkiye'ye ilgi var.

Vatandaş olarak gurur duymamak imkansızdı. 8-10 bin kilometre öteye ziyaretler gerçekleştirdik. 3 ülkede de Cumhurbaşkanımız ve Türk milletine muazzam samimiyet ve ev sahipliğine şahitlik ettik. Türkiye'ye duydukları saygı ve samimi ifadeleri duyduk gördük. Malezya ekonomisinde sanayinin payı yüzde 40'a yakın. 66 milyar dolar yüksek teknoloji ihracatı yapan bir ülke. 30 yıldır yarı iletken yatırımları gerçekleşti. Malezya'nın çip üretiminde dünyanın önemli merkezlerinden biri oldu. Asya kaplanları yolculuğuna dahil olmayı başarmış bir ülke Malezya. En önemli üniversitelerinden biri Cumhurbaşkanımıza fahri doktora verdi.

Türkiye'nin çip tasarımında önemli kabiliyeti var

Yarı iletkenler konusunda Malezya'ya güçlü çerçeve inşa etmek istiyoruz. Çip üretimi önemli hedeflerimizden biri. Kullanımı her alana yaygınlaştı. Türkiye'nin çip tasarımında önemli kabiliyeti var. Savunma sanayinde kritik sistemlerde kullandığımız çipleri yerli ve milli olarak üretiyoruz.

Baykar, Endonezya'da çok önemli sözleşmeye imza attı

Endonezya en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke. Bizim yüzyıllar öncesine dayanan hukukumuz var Endonezya'da. Orada muhteşem görüntülere şahitlik ettik. Endonezya G20 ülkesi. 16'ncı sırada ve ciddi potansiyel barındırıyor. Petro-kimya gücü, nikelin Endonezya'da önemli yeri var. En zengin nikel rezervlerine sahip olması Endonezya için avantaj haline geldi. Baykar orada çok önemli imza attı. İnsansız hava araçları konusunda Endonezya-Türkiye işbirliği olacak, ortak üretim adımı atılacak. Endonezya ziyareti bizim için önemli ve bereketliydi.

Pakistanlıların Türkiye sevgisi bir başka

Pakistan'ın 240 milyondan fazla nüfusu var. En önemli kardeşlik bağları içinde olduğumuz bir ülke. Pakistanlıların Türkiye sevgisi bir başka. Savunma sanayi alanında Pakistan'la işbirliği yürütüyoruz. İnsansız hava araçlarımız en önemli ürünümüz. Türkiye çok farklı sınıflarda İHA üreten ve silahlı versiyonlarını da eşi benzeri olmayacak şekilde portföyünde bulunduruyor. İHA'lar harp paradigmalarını değiştirdi. Dünyada İHA'ların yüzde 68'ine sahip. Çok farklı alanlarda işbirlikleri düşünüyoruz.

İş insanlarımız çok azimli, çok gayretli. Topraklarında varsa dahi büyük zenginlikleri çıkarmış bir ülke değiliz. Keşifler konusunda önemli adımlar attık ama en önemli madenimiz alın ve akıl teriyle koşan girişimci kaynağımız.

Cumhurbaşkanımızla birlikte TÜSİAD'ın toplantısı gerçekleşmiş ve o toplantıda yapılan konuşmaları sonradan izledik. Bir takım açıklamalarda bulunulmuş. Bu açıklamaları bir takım video kesitleri olarak gördüm. Sosyal medya ve dijital mecralardaki kesitlerle kanıya varmak isabetli olmuyor.

TÜSİAD'a tepki: Bu konuşmaların muradı siyasete ayar vermekse o günler geçti

Üzülerek şunu gördüm, biz 10 bin kilometre ötede ziyaretler yaptık ve orada Türkiye'nin hamlelerinin yankılarını gördük. Biz atılımla kendi başarımızcasına gurur duyuyoruz dediler. 10 bin kilometre ötedekiler başarınızla gurur duyuyorlar. Sanayici derneği maalesef baştan sona kötümserlik, karamsarlık içeren konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmaların muradı siyasete ayar vermekse o günler geçti, çoktan geçti. Cumhurbaşkanımız liderliğinde vesayet dönemi kapandı. Bu konuşmaların maksadı ekonomiyse, hep birlikte tam bağımsızlık için çalışmak zorundayız. İş insanlarından beklentimiz bu yolculukta bizimle birlikte olmaları. Türkiye nereden nereye gelmiş. Çin'den Avrupa ortasına kadar en fazla sayıda ürünü en fazla rekabetçi halde ihraç eden ülkeyiz. Ben kötümserlik ve karamsarlıktan vazgeçmelerini kendilerine telkin ediyorum. Biz hiç kimseye ayrımcılık yapmayız. Dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı döneme adım attı. Her gün dünyada neler olup bittiğini herkes takip ediyor, küreselleşme terk ediliyor. Her ülke üretimi kendi topraklarına çekmek için rekabet ediyor. Böyle bir dönemde muazzam rekabet içinde olmak lazım. Bizim kapımız yatırım yapmak isteyen her iş insanına her daim açıktır.

OSB yatırımları

Sadece 4 ayda 153 OSB'de 1076 yatırım yeri için 2010 sanayici yatırım başvurusu yaptı. Artık OSB ve çevrelerinde çalışanlar için sosyal alanlar ve lojmanlar oluşturuyoruz. Samsun-Adana-Mersin hattı Türkiye'nin sanayileşme alanında yeni aksı haline gelecek. Türkiye'nin gelecek 30 yılına yön verecek bir sanayileşme planı. Samsun-Adana-Mersin hattına çok önemli raylı sistem yatırımı gerçekleştiriyoruz. Marmara Bölgesi'nde sıkışmış olan sanayi altyapımızı Türkiye'nin diğer şehirlerine transfer edeceğiz. Herhangi bir afet ve benzeri riske karşı Türkiye'nin ekonomik güvenliğini korumaya yönelik yaklaşım aslında. Sanayicilerimizi ziyaret ediyorum. Sanayicimiz fabrikasını kendi malı olarak görmüyor, milletin malı olarak görüyor.

Avrupa'dan çok daha genciz

Trump'ın ilk döneminde de attığı adımlar olmuştu. Türkiye ile münasebetler anlamında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi vardı. Üretimin ABD'ye çekilmesi adına ilk döneminde de girişimlerde bulunmuştu. Türkiye'nin bu dönüşümden avantajla çıkacağına samimi olarak inanıyorum. Türkiye küresel düzeyde entegrasyonu en ileri seviyede olan ülkelerden biri. Son dönemde Çin'den yeni yatırımları Türkiye'ye getiriyoruz. Bloklaşma döneminde Türkiye'ye farklı bölgelerden yatırım gelecek. ABD ve Çin yarışta Avrupa'yı geride bıraktı. Avrupa'daki yöneticiler yüksek teknolojide geride kaldıklarını konuşuyorlar. Avrupa'da nüfus krizi var ve çok yaşlandı. Türkiye olarak biz nüfus olarak ortanca yaş ilerledi. Avrupa'dan çok daha genciz. 21 yaşın altında 27 milyon insan var Türkiye'de.

Piaggio anlaşması tamamlandı

Piaggio anlaşması tamamlandı. İtalyan bakan Türkiye'ye gelecek. 22 yılda oluşan ekosistem sayesinde Avrupa'nın yarışına dahil olmak için en iyi partnerdir. 200 milyar doların üzerinde Avrupa ile ticaret hacmimiz var. Havacılıkta 20'nci yüzyılın iddialı ülkelerinden olamamıştık ama 21'nci yüzyılda en yakın rakibimizin iki mislinden fazla işe sahibiz.

Çelik Kubbe projemiz var

Çelik Kubbe projemiz var. Siper çok önemli bir başlık. Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE birlikte çalışıyorlar. Bir Aselsan'ın üzerine bir Aselsan da dahil oluyor. Aselsan'ın uçaklar için geliştirdiği radarlar çok önemli proje. Füzelerimizin menzillerini uzatıyoruz. Tayfun'u Rize'den başarıyla atış testi gerçekleştirdi. 2 bin kilometre menzil hedefi var. Bunlar bir ülkenin sahip olması gereken caydırılık konusu. Hiç kimse Türkiye'ye zarar vermeyi aklının ucundan bile geçiremeyecek. İnşallah kalkınma yolculuğunda eşsiz değer ortaya konuyor. Keşke bunlar daha önce yapsaydık dediğimiz işler. Bir yerden hem de tam yakalamamız gereken yerden yarışı yakalamış olduk. Bayraktar TB-3 gemiye iniş kalkış yaptı dünya tarihine geçti. Gökbey yerli ve milli motorla uçabilen bir helikopter. KAAN'da geliştirmeler devam ediyor.

52 bin Togg aracımız yollarda...Yeni model yakında satışı çıkacak

52 bin Togg aracımız yollarda. Bu projeye inanmak istemeyenler olmuştu. Togg'a inanan, Togg tercih eden herkese gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız ülke liderlerine Togg araçlar hediye etti. Muazzam bir iftihar meselesi. Cumhurbaşkanımız ve bizler milletimiz adına iftihar duyduk. Togg'un genel müdürü Gürcan Bey'e selamlarımızı iletmiş olayım. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu yıl inşallah haziran ya da temmuz ayında T10F modeli satışa açılacak. T10F'de ilave yenilikler olacak. Batarya menzili 80 kilometre daha fazla olacak. 580 kilometre olarak T10F'de bu imkan sunulacak. Uzaktan erişim bağlantılı araç özellikleri ileri düzeyde olacak. SUV model gibi en ileri düzeyde güvenlik standartları geliştirildi. T10F'de adeta yedek batarya olacak. Bataryadan şebekeye bağlantı olacak. Harici güç kaynağı olabilecek. Togg bu yarışa iddia sahibi olarak devam edecek. Togg yüksek teknoloji kabiliyeti kazandı, kazanıyor. İçten yanmalı otomobil üretmiş olsaydık Togg gibi heyecan yaratamazdık. 100 yaşındaki otomobil markaları ciddi sorunlarla karşı karşıya. Verimlilik elektrikli araçları içten yanmalılara göre avantajlı halge getiriyor. Bu yıl 60 bin üretimi Togg yakalayacak. Yeni modelin nasıl bir ağırlığa sahip olacağını talep gösterecek. Çok sayıda kullanıcı fastback modeli bekliyor.

Togg yaklaşık 14 aydır fiyat değişikliği yapmadı

Togg yaklaşık 14 aydır fiyat değişikliği yapmadı. Kullanıcıların araca erişmesi için uygun finansman imkanları sunuldu. Togg'un erişilebilirliğini önemsiyoruz. Dünyadan araç ithal ederek kalkınamayız. Türkiye iddialı bir otomotiv ülkesidir. Bütün bu sektör büyük bir dönemeçte. Türkiye bu dönüşümün de kazanan ülkelerinden biri olmasını istiyoruz.

Biz eskinin değil geleceğin teknolojisine yöneldiğimiz rakiplerimizin önüne geçtik. Türkiye'de 8 küresel marka üretim yapıyor. 50 yıldır üretim yapan ülkeler var. Biz Türkiye'de yatırım yapan herkesi güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeni nesil araç yatırımlarını Türkiye'ye getirelim. Bu modelleri üretmeye yönelik yatırımlara öncelik vereceğiz. Dünyada bir büyük değişim de Çin vesilesiyle ortaya çıktı. Dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 60'ı Çin'de satıldı. 17 milyon elektrikli aracın 11 milyonu Çin'de satıldı. 56 milyon elektrikli aracın 30 milyonu Çin'de. BYD'de 2023'te 3 milyon araç üretmişti. 2024'de 4.4 milyon araç üretti, 1 milyon çalışanı var. BYD, MG, Chery ve Zeeker'la görüşmeler yaptık. Manisa'da BYD yerini aldı, ÇED raporu tamamlandı, yatırım başladı. Herhangi bir aksaklık yok. 1 milyar dolarlık bir yatırım, 150 bin üretim yapacak fabrika ve Ar-Ge tesisi oluşturulacak.

Chery'den Samsun'a fabrika yatırımı: Yatırım tutarı açısından da BYD'ye yakın

Hedefimiz tamamladığımızda ikinci yatırımı Samsun'a kazandırmak. Chery'le Samsun konusunda ciddi diyalog içindeyiz. Onlar da şunu görüyor, Türkiye planlı hareket eden bir ülke. Kapasitesinin en az BYD kadar olmasını bekliyoruz. Yatırım tutarı açısından da BYD'ye yakın.

Hurda teşviki gelecek mi?

Hurda teşviki dönem dönem uygulandı. Araç envanterinin yenilenmesi için faydalar sağlandı. Teşvik kısmı vergisel bir durum. Bu tür adımlarda yerli üretimi destekleyici perspektifin olmasını istiyoruz. Yerli üreticinin yanında durarak hareket edimesi çok önemli. Teşvik planı var mı zamanlaması nasıl olur Hazine ve Maliye Bakanlığımızın duyurması daha doğru olur.

Bakanlık olarak 43 projeye olumlu karar verdik

284 yüksek teknoloji ürününü adresledik. Merkez Bankası'nın sunduğu 300 milyar liralık kaynakla çok uygun koşullarda yatırım imkanı sunalım. Bakanlık olarak 43 projeye olumlu karar verdik.