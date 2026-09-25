Bakan Kacır: Dünya insansız hava aracı pazarının üçte ikisi Türkiye'nin elinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli’ne geldi. Hızır Bey Camii’nde cuma namazını kılan Bakan Kacır, Haşim Peksöz Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret eden Bakan Kacır, esnafla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, "Biz bu hafta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız o Birleşmiş Milletler'in Genel Kurul Salonu'nda yine, yeniden adaletin, hakkaniyetin, merhametin sesini yükseltti ve bütün dünyaya tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin insanlık için, adalet için, merhamet için en güçlü şekilde çalışmaya devam edeceğini adeta haykırdı. Bizler de onun ailesi olarak onun yol ve dava arkadaşları olarak bu yolda Allah'ın izniyle milletimizle el ele verecek sırt sırta verecek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz bu ülkede büyük devrimlerin partisiyiz. Biz asırlık hizmetleri bu ülkeye kazandırmış AK Parti'yiz. Daha yapacak çok işimiz var. Yürüyecek çok yolumuz hayata geçirecek hayata geçirecek çok eserimiz çok projemiz var. Daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün bütün dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisi Türkiye'nin elinde"



Bakan Kacır, tüm gözlerin Türkiye’nin savunma sanayiinde ki elde ettiği başarıda olduğunun altını çizerek, "Savunma sanayiinde elde ettiğimiz kazanımları bütün dünya dikkatle takip ediyor. Herkes şimdi Türkiye'nin başarılarını konuşuyor. Dostlarımız bizim başarılarımızla iftihar ediyor gurur duyuyor ve gelecek adına güven buluyorlar. Hasımlarımız başarılarımızı endişeyle izliyorlar. Bugün Türk milleti savunma sanayiindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında fırkateynleriyle, sualtı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz. Dünyanın en büyük insansız hava aracı üreticisiyiz. Bütün dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisi bugün Türkiye'nin elinde. Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla imzamızı gökyüzüne atıyoruz. Şimdi semalarımızı koruyacak katmanlı hava savunma sistemi projesini, Çelik Kubbe'yi hayata geçiriyoruz. Şimdi roketlerimizin füze füzelerimizin menzillerini uzatıyor hızlarını yükseltiyoruz. Daha güçlü daha etkili balistik füzeler. Daha güçlü daha etkili seyir füzeleri geliştiriyoruz. Bütün bunları niçin yapıyoruz? Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremesin diye yapıyoruz" dedi.

"Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi"

Bakan Kacır, "Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi. Kuzeyimizde bir savaş var. 4,5 yıl oldu. Ne zaman biteceğine dair maalesef kimsenin bir öngörüsü yok. 1 milyondan fazla kişi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda öldürüldü. Güneyimizde İsrail 3 yıldır bir soykırım gerçekleştiriyor ve bugünkü dünya sistemi maalesef bu soykırıma "dur" diyecek kapasitede değil. Doğumuzda İran Amerika'yla İsrail'le savaşıyor. Bu coğrafya maalesef adeta savaşlar coğrafyası haline geldi. Ama böyle bir coğrafyada Türkiye gücüyle, kuvvetiyle Türk milletinin birliği, dirliği, beraberliği sayesinde ve bugün dünyada en tecrübeli lidere sahip olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yoluna güçlü şekilde bir istikrar adası olarak devam ediyor" şeklinde konuştu.