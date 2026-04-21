Bakan Kacır duyurdu: İş kuracaklar için 2 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek

Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında verilen “İş Geliştirme Desteği”ne ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Kacır, iş kurmak ve mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlandığını belirterek programın detaylarını paylaştı.

“2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında; 3.899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı aldık. Şimdiye kadar, 1.842 proje için 1,8 milyar TL destek sağladık. Girisimci Destek Programı 2026 yılı 2. Çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Başvuru tarihleri: 20 Nisan - 8 Mayıs 2026”

Desteklenecek sektörler şu şekilde;

KOSGEB'in internet sayfasında verilen bilgilere göre söz konusu programla, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmelerin desteklenerek sürdürülebilirliklerinin sağlanması amaçlanıyor.

Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabiliyor.