  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kacır duyurdu: OSB sayısını 371'e yükselttik
Takip Et

Bakan Kacır duyurdu: OSB sayısını 371'e yükselttik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB'lerini ülkeye kazandırdıklarını, böylece ülkedeki OSB sayısını 371'e yükselttiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kacır duyurdu: OSB sayısını 371'e yükselttik
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin üretim üsleri OSB'lerin büyümeye devam ettiğini belirtti.

"Son 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e çıkardık"

OSB'leri yüksek teknolojiye dayalı, katma değerli üretimin merkezleri haline getirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları ifade etti:

"Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB, şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB'lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik. Tüm imkanlarımızla, sanayicilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)Yanardağ patladı, alarm verildi: Küller 8 kilometre yüksekliğe ulaştı (Video)Dünya

 

MÜSİAD Başkanı Özdemir: Büyüme var ama tabana yayılmıyor, reformlar tek başına yetmezMÜSİAD Başkanı Özdemir: Büyüme var ama tabana yayılmıyor, reformlar tek başına yetmezEkonomi

 

Ekonomi
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
Türkiye ve İngiltere, serbest ticarette yeni nesil anlaşma yolunda ilerliyor
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı
Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı