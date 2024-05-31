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Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'nin sanayisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü belirterek, ülkenin güven veren yatırım ortamıyla emin adımlarla yoluna devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'nin sanayisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,7 arttı.

Kacır, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerine yönelik paylaşım yaptı.

"Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecektir"

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğüne dikkati çeken Kacır, "Böylelikle son 15 çeyrektir kesintisiz büyümemiz sürdü. Bu dönemde sanayinin büyümesi yüzde 4,9, bilgi ve iletişim faaliyetlerinde büyüme yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Türkiye, güven veren yatırım ortamı ile emin adımlarla yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır, tüm verilerin Türkiye'nin plan ve programlarının işlediğini teyit ettiğine işaret ederek, verimliliği ve yüksek teknoloji üretimini artırarak ülkenin büyümesini devam ettireceklerini ve kalıcı refah artışını sağlayacaklarını kaydetti.

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