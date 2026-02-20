Bakan Kacır duyurdu: Yerel Kalkınma Hamlesi'nde 2026 yılı başvuruları başlıyor

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye Topyekûn Kalkınma” mesajı vererek yeni dönem programının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye genelinde üretim kapasitesini artırmayı ve illerin sahip olduğu ekonomik potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan program kapsamında, 81 ilin tamamında stratejik yatırımların destekleneceği belirtildi. Yeni dönemde bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi ve sanayi altyapısının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin 81 ilinde belirlenen toplam 324 yatırım

Açıklanan programa göre, Türkiye’nin 81 ilinde belirlenen toplam 324 yatırım konusu destek kapsamına alınacak. Yatırımcıların yerel dinamikleri harekete geçirmesi amacıyla her bir yatırım projesi için 301 milyon TL’ye kadar nakdi destek sağlanacak. Ayrıca, yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırmak amacıyla yatırım tutarının yüzde 50’si kadar vergi indirimi imkanı sunulacak.

Başvurular 2 Mart – 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın 2026 dönemi takvimini de paylaşan Bakan Kacır, başvuruların 2 Mart – 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edileceğini duyurdu.

İl bazlı belirlenen öncelikli yatırım alanlarının destekleneceğini kaydeden Kacır, "Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı artıracağız. Yerel kalkınma vizyonunu sürdürülebilir ve somut projelerle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Nitelikli iş gücü için yeni istihdam alanlarının oluşturulacak

Programla birlikte, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel kaynakların verimli kullanılması ve Anadolu'nun her köşesinde nitelikli iş gücü için yeni istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan süreçte, başvuruların dijital platformlar üzerinden alınması ve şeffaf bir değerlendirme sürecinin işletilmesi bekleniyor.

Bakan Kacır, başvuru adresi 'https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr'" bilgisini verdi.

Yerel kalkınma hamlesi teşvik programına başvurular başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 81 ilde bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması için hayata geçirilen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Teşvik Programı, bölgelerin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve yerel ihtiyaçların karşılanması yoluyla kalkınmayı yerelden başlatmayı hedefliyor.

Program aynı zamanda, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin artırılmasına, ithal girdilerin yerli olarak üretilmesine ve tedarik zincirinin yerlileştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu kapsamda, komple yeni yatırımlar desteklenecek.

Bununla birlikte mevcut yatırımlardan, programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da desteklenebilecek.