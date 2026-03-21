Bakan Kacır: Emek yoğun sektörlere yönelik yeni teşvikler devreye alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayiinden emek yoğun sektörlere kadar geniş bir yelpazede yürütülen destek programlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomide üretim ve istihdamı önceleyen politikaların süreceğini belirten Kacır, özellikle tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerine yönelik yeni teşviklerin devreye alınacağını söyledi. Bölgesel gelişmelere de değinen Kacır, ABD-İran savaşına ilişkin “Maalesef şu anda bu ateş bölgeyi etkisi altına aldı. Umarım bir an önce bu savaş sonlanır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin güvenliği için savunma sanayii yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Kacır “Türk milletinin tek bir ferdine zarar gelmemesi için caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarıyoruz” dedi.

Yeni destek paketi

KOBİ’lerin istihdamını korumaya yönelik geçen yıl başlatılan programın sonuçlarını paylaşan Kacır “15 bin 800’e yakın KOBİ’de aylık 2 bin 500 lira çalışan başına istihdam desteği verdik. KOBİ’lerde 447 bin istihdamı koruduk ve 17 bin ilave istihdam oluşturduk. Şimdi bu yıl büyük ölçekli firmaları da koruma şemsiyemiz altına aldık. Tekstil, giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde hem KOBİ’lerimize hem de büyük ölçekli firmalarımıza istihdamlarını korumaları şartıyla çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek vereceğiz. Böylelikle 1 milyondan fazla istihdamı korumayı hedefliyoruz” dedi. Sanayinin dengeli dağılımına da dikkati çeken Kacır “İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi sanayi ve teknolojide öncü şehirlerimizin daha yüksek katma değerli alanlara odaklanmasını; buna karşılık, özellikle sanayileşmenin hızlandırıldığı Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin de emek yoğun sektörlere ev sahipliği yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye'den Berat Temiz'in haberine göre, Sanayi Alanları Master Planı hazırladıklarını hatırlatan Kacır “Anadolu şehirlerimizi önceliklendirdiğimiz bir yaklaşımla yeni sanayi gelişim koridorları ilan ediyoruz. Toplam sanayi alanı büyüklüğümüzü de 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi. Samsun-Mersin hattında 13 mega-endüstriyel bölge ilan edildiğini hatırlatan Kacır “Bunların toplam büyüklüğü 60 bin hektara yakındır. Ortalama büyüklükleri de bir organize sanayi bölgesinin 11 mislidir. Dolayısıyla biz emek yoğun sektörlerimizin başka ülkelere yönelmek yerine Anadolu şehirlerimize yönelmesini sağlayacak tedbirler alıyoruz. Bir yandan da bu geçişi yönetmek adına istihdamı koruma programlarıyla finansman destekleriyle bu sektörlerimize de sahip çıkıyoruz” açıklamasını yaptı.

Rekor başvuru

Bu yıl ilk kez 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) hakkında da bilgi veren Kacır, kongreye 108 ülkeden 8 bin 320 bilimsel çalışma özeti başvurusu yapıldığını açıkladı. Türkiye’nin bu sayıyla kongrenin 77 yıllık tarihinde bu sayıya ulaşan ilk ülke olarak bir ilke imza attığını vurgulayan Kacır, ayrıca Türkiye’den yapılan 1.810 başvurunun da tek ülke bazında en yüksek katılım olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Millî Uzay Programı’nın bu başarıda önemli rol oynadığını belirten Kacır, kongrenin hem Türkiye hem de dünya için önemli kazanımlar sağlayacağını sözlerine ekledi.