Bakan Kacır: GB ve vize konusunda adım bekliyoruz

ANKARA (EKONOMİ) - Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, DEİK tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Bakan Kacır açılışta yaptığı konuşmada, gümrük birliğinin yeni koşullara göre güncellenmesinden bütün tarafların fayda sağlayacağını vurgulayarak, vize konusunun da iş insanlarını zorladığını belirtti. Somut adımlar atılması beklentisini vurgulayan Kacır, “Mevcut vize uygulamaları, Avrupa'da yatırım yapan, ihracat yapan, üretim yapan sanayicilerimizin, Avrupa teknoloji ve inovasyon ekosisteminin kalbinde yer alan girişimcilerimizin ve mühendislerimizin karşısına engel olarak çıkmakta. Umuyorum, Türkiye ve AB arasında son dönemde oluşan diyalog zeminiyle, bu iki kritik alanda da somut adımlar göreceğiz. Bizler yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmak ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Kapımız kurulacak her işbirliğinde Avusturyalı dostlarımıza açık olacak" dedi.

Kacır, sayısal dönüşüm ve yeşil dönüşüm temelli sektörlerde Türkiye’nin büyük bir ekosistem inşa ettiğini belirterek, ileri teknolojiye dayalı her alanda yatırım imkanı bulunduğunun altını çizdi.

Avusturya Başbakanı’ndan fiyat istikrarı vurgusu

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de Türkiye ve Avusturya ekonomik ilişkilerini geliştirme yönünde iradesini vurgularken, siyasi ilişkilerin de geliştirilmesine istekli olduklarını kaydetti. Gümrük birliği güncellemesine yönelik desteğini vurgulayan Nehammer, vize konusunda da Avrupa Birliği’nin genel tavrına işaret etti. Küresel ekonomik zorluklara değinen Nehammer, enflasyon ve enerji maliyet artışlarının Avrupa’da da hissedildiğini, Türkiye’deki finansal istikrarın sağlanmasının da ekonomik ilişkiler açısından önemli unsur olduğunu kaydetti.

Nehammer, Çalışma ve Ekonomi Bakanı, sanayi ve ticaret odaları ile iş insanlarından oluşan bir heyetle Türkiye’de olduklarının altını çizerek, “Türkiye ile iktisadi ilişkileri güçlendirmeye istekliyiz” dedi. Nehammer, Sanayi ve Teknoloji Bakanının iş forumuna katılmasının da iş insanları için önemli bir işaret olarak niteledi.

Avusturya Çalışma ve Ekonomi Bakanı Martin Kocher de, küresel ekonomideki zorlukların bulunduğunu ancak bunların iki ülkenin iş insanlarının girişimleriyle fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçurmak da konuşmasında, Türkiye’de yatırımların tam güvence altında olduğunu hatırlattı. Uçurmak, iki ülkenin müteahhitlik alanında daha geniş işbirliği yapabileceğini belirtti.

DEİK Başkanı Nail Olpak Çip yasasını gündeme getirdi

DEİK Başkanı Nail Olpak ise konuşmasında iş dünyası olarak öncelik verdikleri gündemi vurguladı. Olpak, gümrük birliği güncellemesi ve vize sorununa ilave olarak iki ülke Eximbanklarının imzaladığı anlaşmanın güçlendirilmesi, Avrupa Birliği’nin uzak doğuya bağımlılığı azaltmak için çip üretimi destekleme yasası bağlamında Türkiye’nin tedarikçi olma isteğini vurguladı. Olpak ayrıca, akıllı şehirler, yeşil teknolojiler ve sayısallaşma alanında ortak yatırımlar yapılabileceğini kaydetti.