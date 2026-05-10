Bakan Kacır: Girişimlerimizi küresel sahnede destekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girişimcilerimizin küresel etkinliklere katılımını sağlıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, girişimlerimizin küresel sahnede daha güçlü yer almasını destekliyoruz. Girişiminizi dünyaya tanıtmak, uluslararası yatırımcılarla buluşmak ve yeni iş birliklerine kapı aralamak için Köln, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha’daki teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinde yerinizi almak üzere girişimcilerimizi başvuruya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Global ölçekte görünürlük, uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas, yeni iş birlikleri ve ticari bağlantılar, yeni pazarlara erişim fırsatı ve teknolojideki güncel gelişmeleri yerinde takip etme imkanı sunduklarını vurgulayan Kacır, 31 Mayıs 2026 Pazar günü 23.59’a kadar başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Her yıl 100'den fazla girişim global pazarlara açılıyor

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; her yıl 100'den fazla Türk girişimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı kapsamında; Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğiyle Köln, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha’da düzenlenen girişimcilik ve teknoloji etkinliklerinde yer alarak global pazarlara açılıyor.

Çağrı kapsamında; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 6 kalkınma ajansının iş birliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen 100'den fazla Türk teknoloji girişiminin; 26-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde düzenlenecek olan Gamescom, 9-12 Kasım 2026 tarihleri arasında Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenecek olan Web Summit Lisbon, 18-19 Kasım 2026 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki kentinde düzenlenecek olan Slush, 6-9 Ocak 2027 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas kentinde düzenlenecek olan Consumer Electronics Show (CES), 31 Ocak- 3 Şubat 2027 tarihleri arasında Katar’ın Doha kentinde düzenlenecek olan Web Summit Qatar, küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerine katılımının desteklenmesi öngörülüyor.