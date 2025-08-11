Bakan Kacır: Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı

Bakan Kacır, Sanayi Üretim Endeksi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kacır, haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi’nin yıllık yüzde 8,3 arttığını ve aylık yükseliş yüzdesinin ise 0,7 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Bakan Kacır, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Sanayicilerimiz güçlü üretimi sürdürüyor. Haziran ayında Sanayi Üretim Endeksi yıllık yüzde 8,3 arttı. Aylık yükseliş yüzde 0,7 olarak kaydedildi. En yüksek artış yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Katma değerli üretim, istihdamı destekleyici adımlar ve ihracatla Türkiye’nin kalkınmasına hız vermeye devam edeceğiz.