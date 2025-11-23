Bakan Kacır: İlk yarıda 25,5 milyar liralık destekle bin 647 proje finanse edildi

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunulduğunu kaydederek, "Bu yılın 3'üncü çağrısına bin 266 işletmemiz başvuru yaptı.

"Girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz"

Yılın ilk iki döneminde bin 647 projede 25,5 milyar lira finansman hacmi oluşturduk" ifadelerini kullandı. Kacır, KOBİ'lere güç vermeye, üreten Türkiye'yi daha üretken bir geleceğe taşımak için girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini ekledi.