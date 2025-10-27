  1. Ekonomim
  3. Bakan Kacır: İstihdamı koruma destekleriyle sanayicilerin yanında olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, istihdamı koruma destekleriyle sanayicilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. 

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekstil, konfeksiyon, deri ürünleri, ayakkabı ve mobilya sektörlerinin temsilcileriyle istişare toplantılarında bir araya geldik. İstihdamı koruma destekleri ile sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

