Bakan Kacır: Konya'daki yatırımcılara finans desteği sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'daki yatırımcılara finans desteği sağlayacaklarını belirterek, "2026’nın ocak ayında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi programı kapsamında Konya’da; akıllı tarım teknolojileri ve makineleri, askeri ekipman ve mühimmat, motorlu taşıt aksam ve parçaları, demir yolu araçları parçaları üretimine dönük hayata geçirilecek toplam 11,1 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 30 proje başvurusu aldık. Bu programda desteklediğimiz projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlayacağız''dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Konya'ya geldi. Bakan Kacır, ilk olarak 15 Temmuz günü kırmızı ışık ilhalı yapıp, 112 kilometre hızla giden Hasan Kalkan'ın kullandığı taksinin çarpması sonucu yaşamını yitiren Dilek Öz (53) ve kızı Ercin Öz'ün (13) ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi. Aile fertleriyle görüşen Bakan Kacır’a Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri eşlik etti.

Bakan Kacır, daha sonra Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışları ile İmza Töreni'ne katıldı.

KOBİ'yere 9,4 milyar lira destek

Bakan Kacır, konuşmasında Bakanlık olarak Konya'ya yaptıkları yatırım ve destekleri anlattı. KOBİ'lere 9,4 milyar lira destek sağladıklarını belirten Bakan Kacır, ''Konya’mızın büyüme ve kalkınma yolculuğunda önemli rol üstlenen KOBİ'lerimize, KOSGEB eliyle bugüne kadar 9,4 milyar liralık destek sağladık.

Yatırım teşvik sistemimizle, Konya’da gerçekleşecek 566 milyar lira yatırımın ve 95 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle bu ülkenin kalkınması için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbislerimizi var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Konya’da organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda; istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını, 2 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor'' dedi.

'Konya'da 11,1 milyar lira büyüklüğünde 30 proje başvurusu aldık'

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik programı kapsamında kente finans desteği de sağladıkları belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

''Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz.

Yatırımın niteliğine göre yüzde 30’a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin ana unsurlarından Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısında; mermi, askeri silah parçaları ve namlu, demir yolu araçları parçaları, yem katkı maddeleri üretimine dönük yatırımlar için toplam 3 milyar liralık 11 yatırım projesini destekliyoruz. 2026’nın ocak ayında destek başlıklarını güncellediğimiz Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Konya’da; akıllı tarım teknolojileri ve makineleri, askeri ekipman ve mühimmat, motorlu taşıt aksam ve parçaları, demiryolu araçları parçaları üretimine dönük hayata geçirilecek toplam 11,1 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 30 proje başvurusu aldık. Bu programda desteklediğimiz projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Şehrimizin sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirmek ve Konya’yı üretimde, inovasyonda ve yerel kalkınmada örnek bir konuma taşımak arzusundayız. ''

Bakan Kacır, daha sonra 12 projenin açılışını gerçekleştirip, 33 yeni projenin de imzalarını attı.