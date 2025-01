Bakan Kacır: OSB'lerde izinsiz devir işlemlerine karşı sıkı tedbirler alıyoruz

Takip Et

Bakan Kacır, Sakarya Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra MÜSİAD Sakarya 21. Genel Kurulu'na katılan Kacır, MÜSİAD üyelerinin, 22 yıl önce çıktıkları engellerle dolu zorlu yolculuğun hem en yakın tanığı hem de bu yolculuktaki en yakın yol arkadaşları olduğunu söyledi.

Kacır, 2002'den önce üretimi sınırlı, kaynakları değerlendirilememiş, iş gücü kısıtlı, potansiyeli bastırılmış, kabuğuna hapsedilmiş ve adeta sindirilmiş bir ülkeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeniden ayağa kaldırmayı başardıklarını ifade etti.

Reform niteliğindeki atılımlar ve gerek siyasi gerekse ekonomik istikrar sayesinde asırlık kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Kacır, "Türkiye, son 17 çeyrektir büyümesine kesintisiz devam ederken milli gelirimiz de 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. Ürün ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. Hizmet ihracatımızı 112 milyar dolara yükselttik. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla ürünü, rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç eden ülkedir." diye konuştu.

Kacır, katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm olmak üzere 3 ana sacayağı üzerinde yükselen Türk sanayisi inşa ettiklerini belirterek, "Sanayimizin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliğini odağına alan yeni destek ve teşvik mekanizmalarını devreye alıyoruz. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ve 'Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi' ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve yeşil teknoloji girişimlerinin hizmetine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu"nu tasarladıklarını anlatan Kacır, yeşil dönüşüm yatırımları için 2030 yılına kadar 5 milyar avro finansman sağlamak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla mutabakata vardıklarını söyledi.

"Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı sanayicilerimizden büyük ilgi gördü"

Bakan Kacır, iş gücünün dönüşümünü gerçekleştirmek adına model fabrikalarla sanayiciyi ve emekçileri yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturduklarını dile getirerek, "Kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15'e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü şekilde gerçekleştireceğiz. Bu model fabrikalardan birini de inşallah Sakarya'mıza kazandıracağız." dedi.

Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde, 300 milyon avro finansman desteğini KOBİ'lerin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sunduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sanayimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi sürdürülebilir ve sürekli kılacak destek enstrümanlarımızı sanayicimizin ihtiyaçlarına ve koşullara uygun olarak sürekli güncelliyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'mız ile yüksek teknoloji yatırımları için AR-GE'den seri üretime destek mekanizması uyguluyoruz. Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya ürünleri ve dijital dönüşüm alanlarında 166 projeyle 109 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. Bu yıl çıktığımız Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı da sanayicilerimizden büyük ilgi gördü. Toplam 315 milyar lira proje büyüklüğüne sahip 372 proje başvurusunun değerlendirmesini hızla sonuçlandırıyoruz.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'mız ile dış ticaret açığımızın yüzde 85'ini oluşturan 284 ürüne yönelik yatırımlara uygun koşullarda finansman sağlıyoruz. Merkez Bankamızın 300 milyar liralık kaynak tahsis ettiği bu program kapsamında geçtiğimiz yıl yatırım büyüklüğü 239 milyar lirayı aşan 28 projenin işlemlerini tamamladık. Henüz 5 ay evvel Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından ilan edilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'mız ile kısa sürede elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgar türbini gibi stratejik alanlarda toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik."

Türkiye Yüzyılı'nda sanayiyi ve üretim altyapısını katma değerle ve yüksek teknolojiyle besleyerek güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kacır, "Bu hedefe giden sanayicilerimizin hızını kesecek tüm engelleri ortadan kaldırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sanayicilerimizin sıklıkla dile getirdiği altyapısı hazır, planlı sanayi alanlarına erişimini sağlamak üzere 22 yılda çok büyük adımlar attık." dedi.

"OSB'lerde izinsiz devir işlemlerine karşı sıkı tedbirler alıyoruz"

Kacır, geçen eylül ayında OSB yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle sanayicilerin OSB'lerdeki sanayi alanlarına erişimini kolaylaştıracak kural bazlı, şeffaf yönetişim modeli oluşturduklarını, her ayın ilk pazartesi günü tüm OSB'lerde bulunan boş sanayi alanlarını yatırımcıların tahsis başvuruları için çevrim içi platformda erişime açtıklarını söyledi.

Yeni kurulan OSB'lerde acele kamulaştırma ve altyapı inşası için ihtiyaç duyulan kaynağın elde edilmesine yönelik kurguladıkları ön tahsis uygulamasını da aynı kurallar çerçevesinde yürüttüklerini anlatan Kacır, yeni yönetmelikle ayrıca yeni OSB kurulumları ve genişleme alanlarında stratejik yatırımlar için yüzde 15 alan ayrılmasını sağladıklarını, OSB'lerde çalışanlar için sosyal alanlar ve konut alanları da oluşturulmasına imkan tanıdıklarını ifade etti.

Kacır, sanayi üretimi yapmayı hedefleyen katılımcılar ile OSB içindeki sanayi parsellerinin buluşturulması için OSB'lerde izinsiz devir işlemlerine karşı sıkı tedbirler aldıklarının altını çizerek, "Arsa tahsis süreleri dolmuş ancak ilgili OSB tarafından henüz tahsis iptal işlemi gerçekleştirilmeyen katılımcılara yatırım süreçlerini tamamlayabilmeleri için bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıla kadar süre uzatımı imkanı sunduk. Bahse konu bu haktan faydalanmak için OSB'deki katılımcıların en geç 31 Ocak'a kadar Bakanlığımıza başvuruda bulunması ve yatırımların hangi aşamasında olduğuna göre belli bir ödeme yapması gerekli." diye konuştu.

Bu ödemeler konusunda da bazı hususları açıklığa kavuşturmak istediğini dile getiren Kacır, şunları ifade etti:

"Yeni yaptığımız düzenlemeye göre ilk 6 ay bedelsiz, 6 aydan sonrasındaki her ay için güncel arsa değerinin hiç yapı ruhsatı almayanlar için binde 5'i, yapı ruhsatı alıp yapı kullanma izni almayanlar için binde 1'i, yapı kullanma izni olup iş yeri açma, çalışma ruhsatı olmayanlar için on binde 5'i olarak uygulanacaktır. Biz bu kaynakları yine sanayi altyapımız, üretim ekosistemimiz için değerlendireceğiz. Bu uygulamanın hedefi üreten sanayicimizi korumaktır. İstiyoruz ki söz konusu yerlerde yasal süreçleri ve izinleri tamamlansın. Bir an önce çarklar dönsün ya da sanayi alanlarımız üretimi ve ihracatı hedefleyen sanayicilerimizin kullanımına sunulsun."

"Teşvik sistemimizde kapsamlı revizyon için yaptığımız çalışmalarda sona ulaştık"

Kacır, bölgede yaşanan sıcak çatışmaların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mali faturası ile küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemin olumsuz etkilerini ister istemez hissettiklerini belirterek, "Orta Vadeli Program doğrultusunda yürütülen fiyat istikrarını önceleyen ekonomi programımızın iç pazarın büyümesine yansımaları elbette oldu fakat dezenflasyon süreci uzun vadede sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyecektir. Fiyat istikrarını öncelediğimiz yeni dönemde yatırımların ivme kaybetmemesi adına pek çok önlem aldık." dedi.

Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı ihracat ve AR-GE performansı gerçekleştiren, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamına alınan girişimlere 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği sağladıklarını anlatan Kacır, KOBİ'lerin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak "Kapasite Geliştirme Destek Programı" ile de 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz destek sunduklarını dile getirdi.

Kacır, üretim ve ihracatın kesintisiz devamı için pek çok önlemi tüm kurumlarla eş güdümlü aldıklarını ifade ederek, "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere Türk Eximbank'ın sermayesini son 1,5 yılda 4 katına çıkararak 55,3 milyar liraya yükselttik. Bankamız 2024 yılında ihracatçılara 49 milyar dolarlık destek sağladı. Merkez Bankamız da Mayıs 2023'te 300 milyon lira olan günlük reeskont kredilerinin limitini 4 milyar liraya çıkardı. Geçtiğimiz yıl 573 milyar liralık reeskont kredisi kullandırdı. Ayrıca kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon politikasıyla uyumlu seyri için uyguladığı kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında önemli değişikliğe imza attı." diye konuştu.

Ekonomi programının istihdam yoğun sektörlerde olası zorlayıcı etkisini en aza indirecek yeni projelerin de gündemlerinin en üst sıralarında yer aldığını belirten Kacır, şunları söyledi:

"1 milyon 200 binden fazla çalışanı istihdam eden konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak üzere bu ay KOSGEB eliyle 'İstihdamı Koruma Programı' başlatıyoruz. Geçtiğimiz yılın iş gücü düzeyini bu yıl da sürdüren KOBİ'lerimize çalışan sayısı başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi yapacağız. Teşvik sistemimizde de kapsamlı revizyon için yaptığımız çalışmalarda sona ulaştık. Ülkemizin uzun vadeli hedefleriyle teşvik mekanizmalarımızı daha güçlü hizalayan yeni teşvik modelimizle de yatırımcılara selektif ve program bazlı cazip teşvikler sunacağız. Yalın bir yaklaşımla oluşturduğumuz yeni modelle teşvik sistemimizin seçiciliğini, yerel odağını ve destek etkinliğini artıracak önemli değişikliklere gidiyoruz."

"AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz"

Bakan Kacır, 22 yılda Sakarya'nın gücüne güç katacak adımları hayata geçirdiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sakarya'yı altyapısı sağlam, planlı sanayi alanlarıyla buluşturma hamlemiz doğrultusunda şehrimize 6 OSB kurarak OSB sayısını 3'ten 9'a yükselttik. OSB'lerimizde ilave 28 binden fazla istihdam oluşturduk. Şehrimizde yeni ve ilave yatırımları teşvik etmek amacıyla 1674 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Böylece 325 milyar lira sabit yatırımın ve 60 binin üzerinde nitelikli istihdamın önünü açtık. Sağladığımız AR-GE teşvikleriyle sanayimizin lokomotif şehri Sakarya'mızı ülkemizin teknoloji üslerinden biri haline getiriyoruz. Şehrimize 25 AR-GE, 5 tasarım merkezi ve 2 teknopark kazandırdık."

Hem Sakarya Üniversitesi hem de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesindeki gençlerin TEKNOFEST yarışmalarında iftihar kaynakları olduğunu dile getiren Kacır, "Biz de TEKNOFEST kuşağını Sakarya'da ödüllendirecek ve yine kampüsümüze Milli Teknoloji Atölyesi kazandıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile el sıkıştık, Sakarya'mıza yakın zamanda bir bilim merkezi kazandıracak. Sakarya'nın çocukları arasından geleceğin Aziz Sancar'ları, Selçuk Bayraktar'ları yetişsin diye bu adımı da hep birlikte atacağız." diye konuştu.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla bölgesel kalkınma politikaları konusunda 5 yıllık dönemde ulusal yol haritasının, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi'nin ve stratejiyle uyumlu 26 bölge planının geçen ay yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Sakarya'mızda orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimi, lojistik altyapısını güçlendirmeyi stratejimizde önceliğimiz olarak ifade ettik. Önümüzdeki dönemde ilimizde otomotiv ve makine imalatı gibi sektörlerde yüksek teknoloji, katma değerli üretimin ölçeğini büyüteceğiz. AR-GE ve inovasyon odaklı yeni yatırımları destekleyeceğiz." dedi.

Kuracakları yeni eğitim merkezleriyle de özellikle elektrikli ve otonom araç teknolojilerinde iyi yetişmiş, nitelikli istihdamı sektöre kazandırmış olacaklarını söyleyen Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirirken Sakarya, güçlü lojistik bağlantıları, planlı sanayi alanları ve insan kaynağıyla yeni ve nitelikli yatırımlarla buluşmaya devam edecek. Bu noktada sizlerden beklentimiz, yeni yatırım planlarınızı katma değerli ve yüksek teknoloji üretimini odağa alarak oluşturmanızdır. Bizler de ülkemizin kalkınma yolculuğunda elini taşın altına koyan her yatırımı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İş insanlarının kendileri için çok değerli, yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracatın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kacır, konuşmasını "Bütün bunlar bizim Türkiye Yüzyılı'na yürüdüğümüz dönemde en fazla öncelik verdiğimiz alanlar ama bütün bunları anlamlı kılan bir şey var ki o da bizim adalet ve merhamet medeniyetinin temsilcileri oluşumuzdur. MÜSİAD bizim için gurur kaynağı, iftihar tablosudur. Yüksek ahlak ve maneviyatı kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olarak gören ve bu anlayışla yürüyen insanların teşkilatıdır, derneğidir, çatısıdır." diyerek tamamladı.

Programa, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İnsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.