Bakan Kacır: Sağlık endüstrisinde 64 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanlığı ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) işbirliğinde yapılan Kapaklı Devlet Hastanesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, hastanenin Kapaklı, Çerkezköy ve Tekirdağ'a hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok alanda önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Kacır, savunma sanayisinden uydu teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye ve sağlığa kadar önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Kacır, sağlık alanında vatandaşların kaliteli ve erişilebilir hizmetlere kavuştuğunu dile getirerek, şehir hastaneleri, modern devlet hastaneleri ve ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi imkanlarıyla sağlık hizmetlerinde standartların yükseldiğini ifade etti.

Sağlık endüstrisini stratejik sektör olarak gördüklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Son 1 yılda sağlık endüstrisinde 102 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 64 milyar lira yatırımı harekete geçirdik ve 3 bin 244 nitelikli istihdamın önünü açtık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bu 36 stratejik yatırım projemizin 5’i Tekirdağ'da hayata geçiyor."

⁠20 bin metrekare kapalı alan, 115 yatak kapasitesi

ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesinin yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alanda 115 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğini bildiren Kacır, hastanenin tedavi üniteleriyle Kapaklı ve çevresindeki vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendireceğini vurguladı.

Hastanenin Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli katkı ve destekleriyle inşa edildiğine dikkati çeken Kacır, yatırımın kamu kurumları ile sanayinin işbirliğine güzel bir örnek oluşturduğunu ifade etti.

Kacır, "Çerkezköy Organize Sanayi Bölgemizin bu eserin hayata geçirilmesinde üstlendiği sorumluluğu, sanayicimizin şehrine ve çalışanına sahip çıkma anlayışının somut bir tezahürü olarak görüyorum." dedi.

⁠Tekirdağ’daki OSB sayısı 4’ten 14’e yükseldi

Tekirdağ'ı üretimi, teknolojisi ve güçlü sosyal altyapısıyla Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri haline getirmek istediklerini belirten Kacır, kentteki sanayi yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Son 23 yılda Tekirdağ’daki organize sanayi bölgesi sayısının 4'ten 14'e, OSB’lerin toplam yüzölçümünün ise 1600 hektardan 5 bin 600 hektara çıkarıldığını aktaran Kacır, OSB'lerde 135 bin ilave istihdam oluşturulduğunu kaydetti.

Kacır, KOSGEB aracılığıyla kentteki KOBİ’lere 2,9 milyar lira destek sağlandığının altını çizerek, "Yatırım teşvik sistemimizle Tekirdağ’da gerçekleşecek 721 milyar lira yatırımın ve 112 binin üzerinde istihdamın önünü açtık." diye konuştu.

Yeni teşvik sistemiyle Tekirdağ’daki organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlarda çalışanların SGK işveren payının yarısının 2 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını bildiren Kacır, yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğinin 30,1 milyon liraya yükseltildiğini ve yatırımcılara 9,25 puana kadar finansman desteği sunulduğunu anlattı.

22 proje başvurusu alındı

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Tekirdağ’da akıllı küçük ev aletleri üretimi ve tıbbi araç gereç imalatına yönelik toplam 2,1 milyar liralık 6 yatırım projesinin desteklendiğini aktaran Kacır, programın 2026 yılı başlıklarının ocak ayında güncellendiğini söyledi.

Kacır, motorlu taşıt aksam ve parçaları, savunma ve sivil havacılık sanayisine yönelik yapısal parçalar, tekstil makine ve aksamları ile tıbbi cihaz üretimi alanlarında toplam 6 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 22 proje başvurusu aldıklarını belirtti.

Desteklenecek projeler için 301 milyon liraya kadar finansman katkısı ve yatırımın yüzde 50’si oranında vergi indirimi sağlanacağını kaydeden Kacır, Trakya Kalkınma Ajansı aracılığıyla da Tekirdağ'da yürütülen 472 projeye 1,1 milyar lira destek verildiğini sözlerine ekledi.

Bakan Kacır, konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile açılışı yapılan hastanede hastaları ziyaret etti.