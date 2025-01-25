Bakan Kacır: Şeffaflığı esas alan birçok yenilik getiriyoruz.

Yerli Malı Belgesi almak için başvurusu yapılan ürünün yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen, idarelerin Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli malına ilişkin diğer düzenlemelerini kapsayan "Yerli Malı Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, "Yerli Malı Tebliği"ne ilişkin paylaşım yaptı.

"Dijitalleşme süreçlerinde şeffaflığı esas alan birçok yenilik getiriyoruz"

Türk sanayisinin üretim kapasitesini ve rekabetçiliğini artıracak, cari açığın azaltılmasına hizmet edecek yeni Yerli Malı Tebliği'nin yürürlüğe girdiğini bildiren Kacır, "Sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızla istişare ile hazırladığımız Yerli Malı Tebliğimizle, yerli ve katma değerli üretimi daha çok teşvik ediyoruz. Başvuru, belgelendirme, hesaplama, inceleme/denetim ve dijitalleşme süreçlerinde şeffaflığı esas alan birçok yenilik getiriyoruz. Sanayimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Yerli katkı oranına göre sınıflandırma

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan yeni "Yerli Malı Tebliği"nin içerdiği bazı düzenlemeler şöyle:

"Yerli Malı Belgeleri, yerli katkı oranına göre sınıflandırılacak. Yüksek yerli katkı oranına sahip ürünler, yüksek düzeyden belgelendirilecek. Yayınlanacak Zorunlu Yerli Girdi Listesi'ne göre, kritik bileşenlerde yerlilik şartı getirilerek ülkedeki imkan ve kabiliyetlerden daha fazla istifade edilecek. Yerli Malı Belgesine sahip üreticilere ve ürün bilgilerine hem kamu idareleri hem de firmalar tarafından erişilebilecek. Belgelerin güvenirliliğini artırmak amacıyla planlama dahilinde zorunlu ara kontroller yapılacak.

Yurt içinden temin edilen girdiler, yerli katkı oranı hesabında yerlilik oranlarına göre dikkate alınacak. AR-GE çalışmalarının özendirilmesi amacıyla, yerli katkı oranı hesaplamasında Teknolojik Ürün Belgesi sahibi olanlar için ek puan uygulanabilecek. Yazılım ürünlerinin yerli kabul edilebilmesi için Teknolojik Ürün Belgesi zorunluluğu getirilecek. Belgelendirme aşamasında görev alan teknik personel eğitim ve sınava tabi tutulacak, performansları değerlendirilerek raporlanacak."