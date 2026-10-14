Bakan Kacır: Standartlara aykırı 6 bin 607 ithal ürünün Türkiye’ye girişi engellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TSE, İthalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 240 bine yakın ürün denetimiyle standartlara uygun olmayan 6 bin 607 ithal ürünün ülkemize girişini engelledi" dedi.

Enerji Dönüşümünün Güvencesi: Standartlar programı, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü sebebiyle TSE Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, öğrenciler ve davetliler katıldı.

6 bin 607 ürüne geçit verilmedi

Son bir yıla dair açıklamada bulunan Bakan Kacır, "Enstitümüz, son bir yılda uygunluk değerlendirme alanında düzenlediği 25 bin belge ve hazırladığı 124 bin raporla sanayicilerimizin kalite standartlarını karşılamasına, ürünlerimizin uluslararası pazarlarda güvenilirliğinin ve rekabet gücünün artmasına imkan sağladı. TSE, ithalat denetimleri kapsamında gerçekleştirdiği 240 bine yakın ürün denetimiyle standartlara uygun olmayan 6 bin 607 ithal ürünün ülkemize girişini engelledi. Bir yandan yerli üreticilerimizi standartlara aykırı ürünlerin yol açtığı haksız rekabete karşı korurken diğer yandan tüketicilerimizin güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini destekledi" değerlendirmesinde bulundu.

32 organize sanayi bölgesi “Yeşil OSB” olarak tescillendi

Standartların, Türkiye'deki üreticilerin, yatırımcıların ve tüketicilerin kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda ortak bir dil konuşmasını sağlayan referans noktası olduğunu söyleyen Kacır, "Enstitümüz devreye aldığı ‘Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi' ile çevresel sürdürülebilirliği esas alan 32 Organize Sanayi Bölgemizi ‘Yeşil OSB' olarak tescilledi. Ürün karbon ayak izi, su ayak izi, Yeşil OSB, Su Verimliliği Yönetimi alanlarındaki çalışmalarıyla sanayimizde yeşil üretim anlayışının yerleşmesine önemli katkılar sundu.

Yapay zekadan savunma sanayisine, elektrikli araçlardan enerji teknolojilerine kadar pek çok alanda geliştirdiğimiz yerli ve milli teknolojilerin güvenilirliğini, performansını ve uluslararası standartlara uygunluğunu ortaya koyacak test, doğrulama ve belgelendirme altyapısını da Enstitümüz bünyesinde inşa ediyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizin kalite altyapısını yeni nesil teknolojilerin ve sanayimizin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirecek stratejik yatırımları da hayata geçiriyoruz. Ankara'nın Temelli bölgesinde 90 bin metrekarelik kapalı alanda kurduğumuz Ankara Kalite Kampüsü, bu alanda attığımız en önemli adımlardan biridir. Enstitümüzün 72 yıllık bilgi birikimini ileri teknoloji laboratuvar altyapısıyla buluşturduğumuz kampüsümüz; sağlayacağı uygunluk değerlendirme hizmetleriyle Milli Teknoloji Hamlesi yürüyüşümüze önemli katkılar sunacak" şeklinde konuştu.

Kacır, uluslararası standardizasyon çalışmalarında etkin rol üstlenmenin Türkiye'nin sanayi rekabet gücünü ve teknoloji geliştirme kapasitesini artıracağını belirtti. Bu kapsamda, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı'nın (ISO) 50. Genel Kurulu'nun TSE ev sahipliğinde İstanbul'da düzenleneceğini aktaran Kacır, toplantının Türkiye'nin uluslararası standardizasyon alanındaki konumunu ve gelecek vizyonunu ortaya koyacağını ifade etti.

"Toplam kurulu güç içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 63'ün üzerine çıkardık"

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkeler, enerji arz güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini yalnızca ekonomik bir gereklilik olarak değil, milli güvenliklerinin ve stratejik bağımsızlıklarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Küresel ve ulusal ölçekte ortaya konulan net sıfır emisyon hedefleri ise karbondioksit salınımının başat kaynaklarından biri olan enerji sektöründe köklü bir dönüşümü zorunlu kılıyor. Tüm bu gelişmelerin neticesinde, dünya enerji pazarı; sürdürülebilirlik, kaynak çeşitliliği ve öz yeterlilik dinamikleriyle yeniden şekilleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları, ülkelerin kalkınma stratejilerinin merkezine yerleşiyor. Türkiye olarak son yıllarda; enerji arz güvenliğimizi güçlendiren, yenilenebilir enerji kapasitemizi artıran ve temiz enerji teknolojilerinde yerli üretim kabiliyetimizi geliştiren güçlü adımlar attık. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve destek mekanizmalarıyla, toplam kurulu güç içindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 63'ün üzerine çıkardık. Yürüttüğü test, gözetim ve teknik eğitim faaliyetleriyle Enstitümüzün inşaat ve devreye alma süreçlerinde aktif rol aldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle, enerji tarihimizde önemli bir eşiği geride bırakacağız."

"Türkiye’de 5 gigavatlık küçük modüler nükleer reaktör kapasitesi hedefliyoruz"

Enerji bağımsızlığını teminat altına alırken bu yatırımların da ihtiyaç duyduğu teknoloji ve ekipmanların yerli imkanlarla geliştirilmesinin öncelik olduğunu vurgulayan Kacır, "Bu anlayışla yeni teşvik ve destek mekanizmalarını da uygulamaya aldık. Sanayicilerimize öz tüketimlerini karşılamaları için yenilenebilir enerji yatırımı yapma imkanı sunuyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teşvik programı HIT-30'un ilk çağrı başlıkları arasında rüzgâr ve güneş teknolojilerine yer verdik. Rekabet Öncesi İşbirliği Programımızın Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısıyla bu yeni nesil nükleer teknolojiyi ülkemizde kazandırmak, kendi reaktörünü tasarlayan, geliştiren, üreten ve uluslararası pazarlara ihraç edebilen bir Türkiye yolunda önemli bir adım attık Uzun vadeli enerji stratejimiz doğrultusunda, geleneksel nükleer enerji yatırımlarımıza ilave olarak 5 gigavatlık küçük modüler reaktör kapasitesine ulaşmayı öngörüyoruz" diye konuştu.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, enerji dönüşümünde standartların teknolojilerin performans, güvenlik ve dayanıklılığının ölçülmesi açısından önem taşıdığını belirtti. Güneş panellerinin test edilmesi, enerji verimliliği yatırımlarının sonuçlarının doğrulanması, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ve Sürdürülebilir Veri Merkezi Belgelendirme Programı ile enerji ve kaynak verimliliğinin desteklendiğini ifade eden Şahin, standartların enerji dönüşümünde elde edilen faydaların ölçülmesini ve güvenilir verilerle ortaya konulmasını sağladığını vurguladı.

Ayna komite üye sayımızı son dört yılda yüzde 50 artırdık

Standartların hazırlanmasında üretimin ve araştırmanın içinden gelen bilgiye ihtiyaç duyulduğunu belirten Mahmut Sami Şahin, "Sahada karşılaşılan bir sorun, geliştirilen bir çözüm, laboratuvarda elde edilen bir sonuç veya üniversitede yürütülen bir araştırma, standart çalışmalarına yön verebilir. Ayna komitelerimiz bu bilgileri bir araya getiriyor. Sanayicilerimiz, akademisyenlerimiz, kamu kurumlarımızın temsilcileri ve uzmanlarımız, uluslararası standart taslaklarını bu komitelerde inceliyor. Ülkemizin ihtiyaçlarını ve uygulamada karşılaşılan sorunları değerlendirerek Türkiye'nin teknik görüşünü oluşturuyor.

Ayna komite üye sayımızı son dört yılda yüzde 50 artırarak yaklaşık 3 bin 100'e ulaştırdık. Bu katılımı değerli kılan, üyelerimizin bilgi ve tecrübelerini standart çalışmalarına taşımasıdır. Sanayicilerimizi, akademisyenlerimizi, kamu kurumlarımızın temsilcilerini, uzmanlarımızı ve genç araştırmacılarımızı bu çalışmalarda yer almaya davet ediyorum. Üretimde karşılaştığımız sorunları, araştırmalarımızın sonuçlarını ve geliştirdiğimiz çözümleri aynı masaya taşıyalım. Ülkemizin ihtiyaçlarını standart hazırlama süreçlerine birlikte yansıtalım" dedi. TSE Başkanı Şahin, Bakan Kacır'a günün anısına hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.