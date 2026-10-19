Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa'nın ikinci, dünyanın yedinci büyük döküm üreticisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Dünya Döküm Kongresi etkinliğine katıldı. Kacır, bu yıl kongrenin iki anlamlı yıl dönümüne birden ev sahipliği yaptığını belirterek, Dünya Dökümcüler Birliğinin 100'üncü, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği'nin (TÜDÖKSAD) ise 50'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

"Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisiyiz"

Otomotivden makineye, enerjiden savunma ve havacılığa, altyapı yatırımlarından ulaştırmaya uzanan geniş bir yelpazede pek çok sektöre girdi sağlayan döküm sanayisinin küresel üretimin sürekliliğinde oldukça kritik role sahip olduğunu ifade eden Kacır, "Bugün elektrikli araçlardan havacılığa, robotikten yenilenebilir enerji sistemlerine pek çok alandaki gelişmeleri, döküm teknolojilerinde kaydedilen ilerlemelerden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yılda ülkemizin sanayi altyapısını geliştirmek, üretim ve ihracat kapasitesini artırmak üzere attığımız adımlarda döküm sanayimize ayrı bir kıymet verdik" ifadelerini kullandı.

Kacır, "Sektörümüzün üretim kapasitesini artıran, teknolojik yetkinliklerini geliştiren ve uluslararası rekabet gücünü perçinleyen politikalarımızın, sanayicilerimizin yatırımları ve gayretleriyle birleşmesi neticesinde bugün Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük döküm üreticisi konumundayız. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,3 milyon ton döküm üretimi gerçekleştiren sektörümüz, 8 milyar euroya yakın ciroya ve 6 milyar euronun üzerinde ihracata ulaştı" şeklinde konuştu.

Sahip olduğu mühendislik birikimi, gelişmiş üretim kabiliyetleri ve yüksek kalite standartlarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen döküm sanayimizin küresel üretim ve tedarik zincirlerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Bakan Kacır, "Biz de sektörümüzün bu birikimini daha ileriye taşımakta, küresel değer zincirlerindeki konumunu pekiştirmekte kararlıyız. Yüksek katma değerli üretimi yaygınlaştırmak, ileri malzeme ve üretim teknolojilerindeki yetkinliklerimizi geliştirmek, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmak sektöre dair ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor" dedi.

"Teknoloji geliştirme mekanizmalarını devreye aldık"

Kacır, "Sanayicilerimizin bu dönüşümü gerçekleştirebilmeleri ve uluslararası çevre standartlarına uyum sağlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları finansman ve teknoloji geliştirme mekanizmalarını devreye aldık. Organize sanayi bölgelerimizin yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek üzere Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'ni hayata geçirdik. Dünya Bankası işbirliğinde yürüttüğümüz 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'yle sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize uygun finansman sunuyoruz" dedi.

"Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır"

Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olduğunun altını çizen Kacır, "Küresel ekonomide köklü değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Jeopolitik belirsizlikler, uluslararası ticarette değişen dengeler ve sürdürülebilir üretimin artan önemi, küresel tedarik zincirlerini ve yatırım tercihlerini baştan başa yeniden şekillendiriyor. Bu yeni dönemde Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli bir limandır, yeni yatırımlar için doğru adrestir. Stratejik coğrafi konumumuz, nitelikli insan kaynağımız, modern üretim altyapımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Otomotivden makineye, enerjiden savunmaya uzanan geniş bir yelpazede sahip olduğumuz üretim yetkinlikleri döküm sektörüne yatırım yapacak firmalara gelişmiş bir sanayi ekosisteminin parçası olma fırsatı sunuyor" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'de üretim yapan yatırımcılara toplam nüfusu bir milyarı aşan pazarlara erişim avantajı sağladığına dikkat çeken Kacır, "Güçlü lojistik altyapımız üretim merkezlerimizin uluslararası pazarlara hızlı ve güvenilir biçimde bağlanmasını temin ediyor. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanından kongreye katılan yatırımcıları ve sanayicileri Türkiye'mizin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yatırım kararından üretime geçişe kadar her aşamada yatırımcıların yanında olacağımızı özellikle bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

"Sektörün yeşil geleceği açısından üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız"

Kacır, 76. Dünya Döküm Kongresinin sektörün geleceğini şekillendirecek kararların ve yatırımların önem kazandığı bir dönemde gerçekleştiğini ifade ederek, "Kongrenin 'Parlak Yeni Bir Yüzyıl: Yeni Ekosistemi Birlikte Şekillendirelim' teması, önümüzdeki dönemin sunduğu fırsatlara ve hep birlikte üstlenmemiz gereken sorumluluklara dikkat çekiyor. Kuşkusuz döküm sanayisinin yeni yüzyılı, karbonsuzlaşmanın yüzyılı olacaktır. Ancak bu dönüşüm küresel ölçekte adil ve kapsayıcı bir zeminde gerçekleşmeli. Karbon düzenlemeleri ortak bir yükselişe rehberlik etmeli. Türkiye olarak sektörün yeşil geleceği açısından üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" dedi.

Bakan Kacır konuşmasını, "Bugün bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapmamız küresel döküm sanayisinin geleceğine katkı sunmak için elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimizin bir örneği. Önümüzdeki haftalarda Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 de sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracak, teknoloji ve finansmana erişimini kolaylaştıracak işbirliklerine zemin hazırlayacak" ifadeleriyle tamamladı.