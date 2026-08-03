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Bakan Kacır: Türkiye ihracatta güçlü performansını sürdürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ihracatta güçlü performansının sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır: Türkiye ihracatta güçlü performansını sürdürüyor
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Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Sanayicinin katma değerli üretimi sürdürdüğünü ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"İhracatta güçlü performansımız devam ediyor. Temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış mal ihracatı 278,6 milyar dolara ulaştı. Türkiye, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor."

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