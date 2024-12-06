Bakan Kacır: Türkiye, küresel "üretim üssü" rolünü perçinliyor

Bilişim Vadisi’nde düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyada dengelerin çatışmalar ve krizler sebebiyle değiştiğini, devletlerin korumacı politika güttüğü bir dönemden geçildiğini söyledi. Kacır, son 22 yılda üretim ve teknoloji geliştirmede elde ettikleri kazanımlarla yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyüme ve kalkınma yolculuğuna emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayarak, “Ekonomimiz 17 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydetti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı. İhracatta 262 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyelerindeyiz. İhracat odaklı üretim altyapımız, güçlü yan sanayi ve tedarik zincirimizle ticari araç üretiminde Avrupa’da lider üreticisiyiz. Güçlü markalarımız ve uluslararası standartlara uyumu mümkün kılan üretim altyapımızla Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Sanayinin birçok koluna kritik ara malı tedarik eden demir çelik üretiminde Avrupa’da ilk 2 ülke arasında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Artan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla önem kazanan güneş paneli üretiminde Avrupa lider konumda bulunduklarını aktaran Kacır, “Küresel üretim üssü rolünü her geçen gün perçinleyen Türkiye, bugün Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta en fazla sayıda ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkedir. Ülkemizin dört bir yanını ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın sigortası, kalkınmamızın teminatı üretim tesisleriyle donatan cefakar ve fedakar sanayicilerimizi bu vesileyle tebrik ediyorum. Bizler de Türk ekonomisine güvenen, bu ülkenin kalkınmasına katkı sunan herkesi her daim baş tacı etmeye devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yolda sanayicilerimizin ve müteşebbislerimizin önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla yatırımcılara çevre dostu, maliyet etkin ve planlı sanayi alanları sunuyoruz” diye konuştu.

“Rekabetçiliği besleyecek programları devreye alıyoruz”

Kacır, organize sanayi bölgelerinin sayısında ve üretim kapasitelerinde son 22 yılda muazzam ilerleme kaydedildiğine değinerek, “Yalnızca son bir yılda 11 organize sanayi bölgesi ilan ettik. Sanayimizin rekabetçiliğini, sürdürülebilir üretim altyapısını besleyecek programları adım adım devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB’lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’yla 2030 yılına dek 5 milyar Euro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

YTAK'ta 225 milyar liralık 25 yatırım

Bakan Fatih Kacır, geçen yıl gerçekleştirdikleri ödül töreninde teknolojik ve stratejik yatırımlara 3 yıllık periyotta 300 milyar lira avantajlı finansman sağlayan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programının müjdesini verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: “Program kapsamında bugüne dek proje büyüklüğü 225 milyar lirayı bulan 25 yatırımın işlemlerini tamamladık. Temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programını ilan etti. Sizlerden beklentimiz bu programların sunduğu yatırım fırsatlarından üst düzeyde yararlanmanız. Ülkemizi yeni yüksek teknoloji yatırımlarıyla hep birlikte buluşturmayı amaçlıyoruz.”