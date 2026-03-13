Bakan Kacır: Türkiye'nin toplam istihdamı yaklaşık 32 milyona yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Asrın İş insanları Derneği (ASRİAD) tarafından Bakırköy’de bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa Kacır’ın yanı sıra ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, milletvekilleri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Programda konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Bu yıl hamdolsun memleketimizde Ramazan’ı güzelliklerle idrak ediyoruz. Hususen çocuklarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz dillerinde ilahilerle süsledikleri okul koridorlarında, sınıflarında Ramazan’ı önceki yıllardan daha farklı bir heyecanla, coşkuyla idrak ediyorlar, yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Üniversite kampüslerinde yüz binlerce gencimiz kurdukları kardeşlik sofralarıyla Ramazan iklimini üniversite kampüslerine taşıyorlar. Bizler adeta ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada istikrar adası olarak yolumuza devam etmenin gayreti içindeyiz. Bir yandan bu huzuru yaşarken elbette bir yandan dünyada neler olup bittiğini yakinen takip etmeye, ihtiyat, temkin ve sabır içinde ama aktif bir diplomasi süreci yürütmeye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

‘İttifak içinde olduğu ülkelerden dahi çoğu zaman destek görmedi'

Bakan Kacır, “Milli teknoloji adımlarımız sayesinde Türkiye, savunma sanayinde büyük ölçüde kendi ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayabilen; kendi öz evlatlarının alın teri ve akıl teriyle geliştirdikleri sistemler sayesinde denizlerde, denizaltında, karada, havada, uzayda ve uydu sistemlerinde en ileri yüksek teknoloji platformlarını yerli ve milli olarak geliştirebilen, üretebilen bir ülke bugün. Bu noktaya kolay gelmedik. Türkiye çok uzun bir dönem terörle mücadele etti ve bu mücadelesinde maalesef aynı ittifak içinde olduğu ülkelerden dahi çoğu zaman destek görmedi. Hatta parasını dahi ödediğimiz sistemleri vermedikleri, gizli açık ambargolarla ve engellemelerle Türkiye’nin savunma ihtiyaçlarının karşılanmadığını çokça tecrübe ettiğimiz bir husus oldu. Biz ne zaman ki terörle mücadelede kendi geliştirdiğimiz sistemleri kullanmaya başladık, o vakit sahada netice aldığımızı gördük" dedi.

‘Sanayi katma değerimiz 241 milyar dolara, ihracatımız 273 milyar dolara yükseldi'

Kacır, “İktisaden güçlü değilseniz siyaseten güçlü olmanız yine pek mümkün değil. Hamdolsun Türkiye bu alanda da büyük mesafeler kat etti. Bundan 23 yıl öncesine baktığımızda bugünkünden çok daha sınırlı üretim kabiliyetlerine sahip, bütün sanayi katma değeri ancak 41 milyar dolar olan, bütün ihracatı ancak 36 milyar dolar olan bir ülkeydik. Bugün sanayi katma değerimiz 241 milyar dolara, ihracatımız 273 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin dört bir yanından üretim atılımı başladı. OSB’lerimizin sayısını 373’e çıkardık. OSB’lerde çalışan fabrika sayısı 11 binden 60 bine yükseldi. İstihdam edilen çalışan sayısı 415 binden 2 milyon 700 bine çıktı. Türkiye’nin toplam istihdamı yaklaşık 20 milyondan 32 milyona yükseldi. Türkiye, bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi" dedi.