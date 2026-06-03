Bakan Kacır: Yatırımlara yüzde 50 vergi indirimi ve finansman desteği sağlıyoruz

Gaziantep'te bulunan Bakan Kacır, İpekyolu Kalkınma Ajansı projeleri açılışı ve protokol imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, Gaziantep özelinde ve Türkiye genelinde sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlara dikkat çekti. Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tarihi bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdik. Ekonomiden sanayiye, teknolojiden ihracata pek çok alanda çığır açan başarılara imza attık. Artık, bulunduğu coğrafyanın tüm sınamalarına rağmen güven veren, istikrar üreten ve kalkınma yolculuğunu kararlılıkla sürdüren bir Türkiye var. Güçlenen sanayi altyapısıyla, nitelikli üretim kapasitesiyle ve teknoloji odaklı atılımlarıyla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara yükselen bir Türkiye var. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, otomotivden yenilenebilir enerjiye kadar uzanan geniş bir alanda artık kendi teknolojisini tasarlayan, geliştiren ve dünyayla rekabet eden bir Türkiye'den söz ediyoruz" dedi.

"81 ilimizin tamamında üretimi, istihdamı, yatırımı ve yerel potansiyeli harekete geçiren eserler kazandırdık"

Son 23 yılda Türkiye genelinde ve Gaziantep özelinde önemli yatırımların hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Kacır, "Ülkemizin tarihinde 'altın dönem' olarak nitelendirilebilecek 23 yıllık zaman diliminde, 81 ilimizin tamamında üretimi, istihdamı, yatırımı ve yerel potansiyeli harekete geçiren eserler kazandırdık. Sanayisiyle, ticaretiyle, ihracat kapasitesiyle ve girişimci ruhlu insanıyla Gaziantep de bu büyük kalkınma hamlesinin öncü şehirleri arasında yerini alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkânlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Gaziantep'in kalkınmasına hız kazandırdık. Nitekim son 23 yılda planlı sanayileşmenin önünü açmak, yatırımcılarımızı daha nitelikli üretim alanlarıyla buluşturmak ve Gaziantep'in sanayi altyapısını büyütmek için şehrimize 5 yeni organize sanayi bölgesi kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 2 bin 570 hektardan 9 bin 326 hektara çıkardık. Geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz Fırat-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Gaziantep sanayisinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılamak üzere tarihi bir adım attık. Fırat Nehri'nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde, su temininde yeraltı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdık. Gaziantep Model Fabrikamızı hizmete alarak; sanayicilerimizin yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik odaklı kapasitesini artıracak önemli bir altyapıyı şehrimize kazandırdık. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi ve ilimizde sanayi altyapısının güçlenmesi amacıyla İslahiye'de yeni bir sanayi sitesi inşa ettik. 459 işyerinden oluşan Gaziantep Tır ve Makina Sanayi Sitesi projesini bu yıl içerisinde tamamlayarak esnafımızın hizmetine sunacağız. Gaziantep sanayisinin yenilikçilik kapasitesini artırmak ve üretimde katma değeri yükseltmek amacıyla şehrimize 11 Ar-Ge merkezi, 1 tasarım merkezi ve 2 teknopark kazandırdık. Gaziantep'imizin büyüme ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 9 milyar liralık destek sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 742 milyar lira yatırımın ve 116 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de alın ve akıl teriyle; 'Bu ülkenin kalkınmasında ben de varım' diyen müteşebbislerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Gaziantep'te organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda; istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 4 yıl boyunca Bakanlığımız tarafından karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan faiz/kar payı desteği sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretici ve yatırımcıya önemli destekler

Üretici ve yatırımcıya verilen desteklerle ilgili de bilgi veren Bakan Kacır, "Yatırımın niteliğine göre yüzde 50'ye varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz. Yeni teşvik sistemimizin sac ayaklarından biri olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerimizin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren bir kalkınma seferberliği yürütüyoruz. Programın ilk çağrısında biber atıklarından katma değerli ürünler üretimi, orta ve yüksek teknolojili tekstil makineleri üretimi, rejenere iplik üretimi ile sitrik asit üretimi yatırımları için toplam 4,5 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Destek başlıklarını güncellediğimiz program kapsamında bu yıl Çevre Dostu Ambalaj Ürünleri Üretimi, Gıda, Kimya vb. Sektörlere Yönelik Yüksek Nitelikli Girdi Üretimi, Orta ve Yüksek Teknoloji Makine ve Mekanik Sistemler Üretimi ve Yüksek Katma Değerli Teknik Tekstil Ürünleri ve Fonksiyonel Kumaş Üretimi başlıklarında 7,7 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Türkiye Yüzyılında yerel kalkınma hedeflerimizi güçlü bir zemin üzerinde, kararlılıkla inşa ederken; şehrimizin sahip olduğu zenginliği, potansiyeli ve nitelikli insan kaynağını yansıtan projeleri hayata geçirmek önceliğimizdir" şeklinde konuştu.

"Gaziantep ve deprem bölgesindeki yatırımlar için de önemli destekler sağladık"

Gaziantep'te ve deprem bölgesindeki yatırımlar için de önemli destekler sağladıklarını açıklayan Bakan Kacır, "İpekyolu Kalkınma Ajansımız vasıtasıyla ilimizde kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 633 kalkınma projesine 1,9 milyar lira destek sağladık. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için Bölgesel Kalkınma Odaklı Toparlanma Acil Eylem Programı kapsamında 6 projeye 413 milyon lira destek verdik. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz aracılığıyla da tarımsal üretimden kırsal kalkınmaya, sosyal altyapıdan turizme, kültürel mirasın korunmasından istihdam odaklı projelere kadar geniş bir yelpazede, toplam 106 projeye 1 milyar lira kaynak aktardık. Bugün de İpekyolu Kalkınma Ajansımız ve GAP İdaremiz aracılığıyla, şehrimizin çok boyutlu kalkınmasına ivme kazandıracak 23 projenin açılışını gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İpekyolu Kalkınma Ajansımızın destek verdiği 'Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar' projesi ile depremden sonra zarar gören kadın kooperatifimizin biber işleme tesisini yeniden faaliyete geçirdik. Açılışını yapacağımız diğer Ajans projelerimiz ile de kadın ve gençlerimize mesleki beceriler kazandıracak ve sanayimizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak merkezleri şehrimize kazandırdık. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz desteğiyle de ‘Gaziantep Can Suyum Sulama Rehabilitasyonu Projesi' ile, İslahiye, Nizip, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde sulama kanalı imalatı ve rehabilitasyonunu sağladık. İlimizde tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sunduk. Yine GAP İdaremizin desteklediği ‘Sarımsak İşleme, Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi' vasıtasıyla, bölgenin stratejik tarımsal ürünlerinden biri olan Araban sarımsağını katma değerli hale getirdik. Bugün aynı zamanda GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle hayata geçirilecek 6 projenin imzalarını atıyoruz. Şehrimizin tarımsal üretim altyapısını ileriye taşıyacak, kadın istihdamını katkı sunacak, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyecek bu projeler Gaziantep'in sosyoekonomik kalkınmasını hızlandıracak yerel ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam alanları oluşturacak" ifadelerine yer verdi.

"Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir adımı hayata geçiriyoruz"

Açılışı yapılan Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesi ile nitelikli teknik personel yetişeceğini de vurgulayan Kacır, "Organize sanayi bölgelerimizde yer alan 60 bini aşkın öğrencimizin eğitim gördüğü 84 meslek lisesi ve 26 bine yakın öğrencimiz bulunan 26 meslek yüksek okuluyla, mesleki eğitimi dört duvarla sınırlı bir anlayışın ötesine taşıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyesiyle sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesine katkı sağlayacak önemli bir adımı hayata geçiriyoruz. Toplam 17 bin metrekare kapalı alana sahip atölye binasında yer alan toplamda 43 atölye ve laboratuvarla gençlerimize uygulamalı eğitim imkânı sunacağız. Önümüzdeki dönemde, Gaziantep'in kalkınma yolculuğumuza hız katacak eser ve hizmetleri devreye almaya devam edeceğiz. Gaziantep'imizin dört bir yanına yayılan yatırımlar ve eserlerin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, "Güçlü sanayi yalnızca altyapıyla değil nitelikle insanla büyür. Organize sanayi bölgemizin başarında sadece fabrika yok, azim cesaret ve geleceğe duyulan güçlü bir inanç var. Bugün organize sanayide 300 bine yakın doğrudan ya da dolaylı yoldan istihdam sağlıyoruz. Meslek liselerimizde bin 200 kişi eğitim görüyor. Amacımız teknoloji üreten nesiller yetiştirmek. Bugün açılan atölye de bunun bir adımıdır" şeklinde konuştu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu da yapılan yatırımlar ve imzalanan protokolün öneminde bahsederek, "Bugün burada önemli bir protokole katılıyoruz. Açılışın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



