  3. Bakan Kacır'dan büyüme verileri değerlendirmesi: Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi sektörünün yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1 büyüme kaydettiğini açıklayarak, “Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma sürecine ivme kazandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi sektörünün yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,1 büyüdüğünü belirterek, “Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor” dedi.

"Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydediyor"

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğine dikkat çeken Kacır, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttığını açıkladı.

“Sanayi sektörü yüzde 6,1’lik güçlü büyüme kaydetti"

Sanayi sektöründeki büyüme rakamlarına özellikle vurgu yapan Kacır, “Sanayi sektörü yüzde 6,1’lik güçlü büyüme kaydetti. Sanayimiz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizin kalkınma yolculuğuna hız vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

