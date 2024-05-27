Bakan Kacır’dan EKK açıklaması: Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) mayıs ayı toplantısı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Kacır, şunları kaydetti: “Orta Vadeli Program (OVP) çalışıyor. İstihdam artışı devam ediyor. Cari açık düşüyor. Öncelikli sektörlere desteklerimiz sürüyor. Yıllık enflasyon hazirandan itibaren hızla düşüşe geçecek. Yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, yerli üretim ve yüksek teknoloji odağında kalkınma yolculuğumuza katkı sunmaya devam edeceğiz."