Bakan Kacır’dan sanayi için önemli mesajlar

Mehmet KAYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, otomotiv sektöründen Marmara’da yoğunlaşan sanayinin taşınmasına, uzay araştırmalarından yeni sanayi alanlarına kadar bir dizi konuda açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerle biraraya gelen Kacır, Marmara bölgesindeki sanayinin deprem riski nedeniyle başka bölgelere taşınması konusunda bir yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını açıklayarak, “İstanbul kıymetli, oranın yüksek teknoloji merkezi olmasını istiyoruz. Bu nedenle yüksek teknolojili üretim, araştırma, orada kalması gerekiyor. Daha düşük katma değerli üretimleri taşımak, onları İstanbul’un çeperlerine taşımayı düşünüyoruz” dedi.

Otomotivde yeni yatırımlar olabilir, Volkswagen yanlış yaptı

Bakan Kacır, Türkiye’de TOGG’un “kamu alım garantisi modeliyle” yeni teknolojileri yakalama konusunda bir örnek olduğunu ve şimdiye kadar 800’ün üzerinde TOGG otomobilin üretildiğini, yıl sonuna kadar da ön siparişler dahil hepsinin üretilmiş olacağını açıkladı.

Türkiye’nin otomotiv alanında cazibesinin sürdüğünü kaydeden Fatih Kacır, başka ülkelerle yarış halinde yeni yatırımları çekmek için çalıştıklarını kaydederek, “Türkiye’de faaliyette olanların yeni yatırım planları var. Ayrıca, daha önce Türkiye’ye girmemiş, Avrupalı, Çin’li firmalarla da çalışıyoruz. Şunu söylemeliyim, başka ülkeler de görüşüyor. Ancak Türkiye çok verimli üretim yapan bir ülke. Yıl bitmeden bazı açıklamalar olabileceğine inanıyorum” dedi.

Yeni sanayi alanları

Bakan Kacır, TBMM gündemine sunmaya hazırlandıkları bir düzenleme hakkında da bilgi vererek, Türkiye çapında sanayi alanlarını belirlemek ve artırmak istediklerini kaydetti. Halen Türkiye’deki kullanılabilir alanların yüzde 0,3’ünün sanayi alanı olduğunu belirten Kacır, bunu yüzde 1’e yükseltmek istediklerini bildirdi.