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Bakan Kacır’dan sanayi üretim endeksi yorumu: Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Bakan Kacır’dan sanayi üretim endeksi yorumu: Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Mayıs ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 yükseldi.

"Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, "Sanayicilerimiz üretiyor, Türkiye kalkınıyor. Mayıs ayında sanayi üretim endeksimiz yıllık yüzde 4,9; aylık ise yüzde 3,1 artış kaydetti. En yüksek artış, yüksek teknoloji ürün grubunda gerçekleşti. Türkiye, yüksek teknoloji ve katma değerli yatırımlarla yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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