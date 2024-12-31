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Bakan Kacır’dan yeni OSB’lerle ilgili açıklama: Organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yeni OSB’lerle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kacır, OSB sayısını 366'ya yükselttiklerini dikkat çekerek, "Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Kacır’dan yeni OSB’lerle ilgili açıklama: Organize sanayi bölgesi sayısı 366'ya ulaştı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas organize sanayi bölgelerini (OSB) ülkeye kazandırdıklarını, böylece ülkedeki OSB sayısını 366'ya yükselttiklerini bildirdi.

Kacır, yeni kurulan iki ihtisas OSB'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

"3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı alan oluşturduk"

Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak adımları atmaya yılın son gününde de devam ettiklerine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas ile Trabzon Araklı Hazır Giyim-Tekstil İhtisas OSB'yi ülkemize kazandırdık. Yeni OSB'lerimizle yaklaşık 3 milyon metrekare büyüklüğünde planlı sanayi alanı oluşturduk, toplam OSB sayımızı 366'ya yükselttik. Yeni sanayi bölgelerimiz milletimize, şehirlerimize hayırlı olsun. Edirne'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Antalya'ya topyekün kalkınmayla ülkemizi zirveye taşımakta kararlıyız."

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