Bakan Kirişci: Tarım nakil zincirini kısaltmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da düzenlenen ‘Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki sorunlardan birinin tarım ürünlerinin nakil zincirinde yaşandığını belirten Kirişci, "Bu zinciri kısaltalım. Nasıl kısalacak peki? Kent tarımı diyoruz. İstanbul'a, Türkiye'nin yüzde 25 meyve ve sebzesini tüketen şehre 76 ilden ürün taşınıyor. 270 bin kamyon 140 milyon kilometre yol kat ediyor ve 117 bin ton karbondioksit salınıyor. Biz diyoruz ki ya adam üretsin. Nerede Şile'de, nerede Beykoz'da, nerede Silivri'de, Çatalca'da... Bizim domates Antalya'dan çıkıyor. Tam 4 gün yol kat ediyor. Dolayısıyla zinciri kısaltma dediğimiz şey böyle bir şey olmalı." diye konuştu.

Bakan Kirişci, kentlerden kırsala dönüş için bakanlık olarak her türlü desteği ve çalışmayı yaptıklarını söyledi. Tarımda üretici girdi fiyat endeksinin yüksek olduğunun farkında olduklarını ifade eden Kirişçi, buna oranla bakanlık olarak birçok tarım ürününün fiyatında artış sağladıklarını belirtti.