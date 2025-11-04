Bakan Kurum, 18-30 yaş arası gençlerin 'Sosyal Konut' başvuru şartlarını duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” olarak tanıtılan sosyal konut hamlesine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Kurum, şunları kaydetti:

“18-30 yaş arası gençlerimiz, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık anneleri ve babaları üzerinde gayrimenkul olsa da başvuru yapabiliyorlar. 18-30’u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu kategoride anne ve babanın üzerinde kayıtlı ev olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var; çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkânı var. Burada aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz.”

“Kiralık konut uygulamasını ilk defa hayata geçiriyoruz”

“Kiralık konut uygulamasını ilk defa hayata geçiriyoruz” diyen Kurum, “İstanbul’da 100 bin bu proje kapsamında konut satışını evi olmayan vatandaşlarımıza bu projeyle sunarken, buna ilave bir de 15 bin kiralık konut yapacağız. Dolayısıyla hem konut fiyatlarını hem kira fiyatlarını aşağıya çekeceğimiz ve kararlılığımızı bu manada net bir şekilde yansıttığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz.”