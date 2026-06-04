Bakan Kurum: 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, TOKİ tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını duyurdu. Kurum, projelerdeki konutların büyük bölümünün tamamlandığını veya tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, fiyatların 2,1 milyon liradan başladığını ve 18 bin lira taksitle ödeme imkânı sunulacağını açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamasının satır başlıkları:

"11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık. 500 bin konur cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak.

Biz evi sadece konut olarak görmüyoruz. Ev bir gencin doğum büyüdüğü alan, bir annenin şefkat eli... Mahalle konakları yapıyoruz. Vatandaşımız burada sağlık hizmeti alacak, çocuklarını kreşlere bırakabilecek. Taziyelerini yapabilecek."

"Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz"

"Bizim yaptığımız konutlarda deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Dirençli şehirler inşa ediyoruz. Yeni 500 bin konut ile ülkemizi depreme hazırlıyoruz.

Bu proje istihdama ve üretime katkı sağlayacak. Ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacak. Aslında bu bir sosyal devlet bakış açısı. Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal devlet rafa kaldırılmış. Ülkeler böyle afetlerde vatandaşını sigorta şirketlerinin insafına bırakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ise burada güçlü bir iradeyi milletimize sunmuş oldu.

Bugüne kadar konutlarımız için engelli vatandaşlarımız, gazi aileleri, dar gelirli vatandaşlarımıza ekstra kontenjan tanıdık. Deprem bölgesi için de kontenjan ayırdık. Milletimiz buna gönülden inanıyor. İnancını da başvuru sayılarında görüyoruz."

"2.1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitli 3 ayrı seçeneğimiz olacak"

"Yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Bu konutlar, orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Amacımız, kira fiyatlarını dengelemek ve düşürmeye katkı sağlamak.

Konutlar 2,1 milyon TL’den başlayan fiyatlarla ve 18 bin TL’den başlayan taksit seçenekleriyle sunuluyor. Üç farklı ödeme modeli bulunuyor:

Peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşin ödemede yüzde 8 indirim ve 72 ay vade imkânı sağlıyoruz. Peşinatın yüzde 50’sini şimdi, kalan yarısını bir yıl sonra ödeyen vatandaşlarımıza ise 60 ay vade seçeneği sunuyoruz.

Satışlar 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında

"15 Haziran'da başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.

Ankara’da 2+1 konutları 3,1 milyon TL’den başlayan fiyatlarla ve 21.400 TL’den başlayan taksitlerle sunacağız. Süreç içinde borcunu erken kapatan veya düzenli ödeme yapan vatandaşlarımıza çeşitli indirimler de sağlayacağız.

Bursa’da 3+1 daireleri 3,9 milyon TL fiyatla satışa sunuyoruz. Hatay’da ise 3+1 konutları 3,2 milyon TL’den başlayan fiyatlarla ve 27 bin TL taksitlerle vatandaşlarımıza sunacağız."

"Metropollerde kiralık konut projesini başlatıyoruz"

"Büyükşehirlerdeki kira fiyatlarının artışı ile ilgili somut bir adım gerçekleştirerek piyasaya bir milyon konut sunuldu. Bugün deprem bölgesinde 5-6 bin TL'ye konut bulabiliyorsunuz. Depremden hemen sonra orda kiralar 20 bin-30 bin TL tutarındaydı. Metropollerde kiralık konut projesini başlatıyoruz. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız. Eylül ayında konutları teslim edeceğiz."

"Emekliler için özel kontenjanlar ayırıyoruz"

"Alt gelir grubu vatandaşlarımız, sosyal yardım alan aileler, kentsel dönüşüm nedeniyle evini kaybedenler ve emekliler için özel kontenjanlar ayırıyoruz. Bu konutları piyasa fiyatlarının oldukça altında kiraya veriyoruz. Vatandaşlarımızın bu evlerde 3 yıl boyunca oturmasını sağlayacağız. Bu sürenin sonunda ise aynı imkânı başka ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."

"İstanbul’da 115 bin konut inşa edeceğiz"

"İstanbul’da 115 bin konut inşa ediyoruz ve bu konutlarda yaklaşık 500 bin vatandaşımızın yaşayacak. Bu model ile kira fiyatlarını dengelemeyi ve vatandaşlarımızın barınma yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Uygulamanın başarılı olması halinde diğer illerimizde de hayata geçireceğiz."

Sıfır atık projesi

"Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir uygulama başlayacak. 1 Temmuz’dan itibaren marketler, kafeler, AVM’ler ve restoranlarda depozito iade sistemi devreye girecek.

Pet, karton ve benzeri ambalajlar artık çöp değil, geri dönüşüm değeri olan ürünler olarak değerlendirilecek. Barkodlu ürünler iade makinelerine bırakıldığında, vatandaşlara ürün başına 1 TL iade yapılacak. Bu tutar e-cüzdana aktarılabilecek ya da market alışverişinde kullanılabilecek.

Uygulama 81 il ve 973 ilçede hayata geçirilecek. Yıllık 30 milyar TL tasarruf ve 25 milyar ambalajın geri kazanımı hedefleniyor. Amaç, “al-kullan-at” yerine “al-kullan-dönüştür” sistemine geçmek."

Site aidatları-Hobi bahçeleri

Site yönetimlerine ilişkin yeni düzenlemeyle birlikte, aidatların yönetim şirketleri tarafından keyfi şekilde belirlenmesinin önüne geçilecek. Bundan sonra siteyle ilgili önemli kararlar, yönetim yerine site sakinlerinin oy çokluğuyla alınacak.

Karar alma oranı 5/4’ten 3/2’ye düşürülerek sürecin daha kolay ve demokratik hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca site yönetim şirketleri sınıflandırılacak ve her şirketin yönetim hizmeti vermesi mümkün olmayacak.

Hobi bahçelerine yönelik yeni düzenleme Meclis'e gelecek. Hem tarım alanlarının korunması hem de vatandaşların ihtiyaçlarının yasal çerçevede karşılanmasına kanun çerçevesinde yardım etmeye gayret edeceğiz.