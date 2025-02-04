Bakan Kurum açıkladı: Afet bölgesine 75 milyar dolar harcadık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. "Deprem bölgesinin yoldaşı olmaya hazırız" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine 75 milyar dolar harcandı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerindeki yeniden yapılanma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, afet bölgelerine bugüne kadar toplam 75 milyar dolar harcandığını belirterek, 11 ilde kritik aşamaların geride kaldığını ifade etti.

Yeniden yapılanma çalışmaları

Bakan Kurum, depremden etkilenen illerde yürütülen projelere dair detayları şu şekilde paylaştı:

Kahramanmaraş: Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi'nde yeni projelerle vatandaşların güvenle yaşayacağı bir ortam oluşturulacak.

Malatya: Söğütlü Camii yeniden inşa ediliyor.

Hatay: Habib-i Neccar Camii, İskenderun Sahili, tarihi ve kültürel eserler ile Meclis binası yeniden yapılacak.

2025 sonuna kadar 423 bin konut teslim edilecek

Bakan Kurum, 2025 yılı sonuna kadar toplam 423 bin konut ve iş yerinin depremzedelere teslim edileceğini vurguladı. Şu ana kadar 201 bin 500 konut ve iş yerinin anahtar tesliminin gerçekleştirildiğini ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızın mutluluğu her şeyden öte. Deprem bölgelerinde 453 bin hak sahibi için inşa faaliyetleri 11 ilde başlamış durumda," dedi.

584 milyar TL’lik bütçe ayrıldı

2025 yılı bütçesinde, deprem bölgesinin ihyası için 584 milyar TL’lik bir yatırım tahsis edildiğini aktaran Kurum, bölgede konut ve iş yeri projelerinin hızla ilerlediğini ve tüm süreçlerin tamamlandığını belirtti.