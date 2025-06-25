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Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut adımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz" açıklamasında bulundu

Haber Merkezi
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Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut adımı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da kiralık konut projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı. Kurum, bu adımla kentsel dönüşüm sürecinin hız kazanacağını, aynı zamanda kira fiyatlarının dengelenerek düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

"Yıl sonunda 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yıl sonunda 81 ilimizde yeni bir sosyal konut projesi daha başlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde ve ilçelerimizde bu projeyi gerçekleştireceğiz.

İstanbul’da ayrı olarak kiralık konut yapacağız, ama Anadolu yakasında ama Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul’daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek dengelemek suretiyle yeni sosyal konut projeleri yapmak suretiyle İstanbul’umuza, vatandaşlarımıza bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. "

 "İstanbul’daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum"

Türkiye çevresindeki jeopolitik risklere dikkat çeken Bakan Kurum, ülkemizdeki sanayi tesislerinin her türlü savaşa hazır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. 'İstanbul’daki sanayicilerimize bir müjde vermek istiyorum’ diyen Bakan Kurum, “İstanbul Sanayi Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı işbirliği ile Sanayide Dönüşüm Projesi’ni başlatıyoruz. Bu proje ile talep edilmesi üzerine İstanbul’daki sanayi tesislerinin Anadolu’ya taşınma sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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