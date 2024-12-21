Bakan Kurum açıkladı: Kira desteği İstanbul'da 8 bin TL'ye yükseltildi, diğer illerde de artırıldı

İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki kira desteğinin artırıldığını açıkladı.

Kurum, "Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Diğer illerde de artırıldı

Bakan Kurum, diğer illerde de kira destkelerinde düzenleme yapıldığını belirterek, "Kira desteklerimizi; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir’de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya; diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Ben aldığımız bu yeni kararın; İstanbul’umuz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.