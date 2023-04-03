Bakan Kurum: Artık afetin 55'inci gününde 70 bin konutun temelini atan bir Türkiye var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Altıeylül Mahallesi'ndeki temel atma, anahtar teslim ve toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin afetlerle sınandığı zor günlerden geçtiğini, her geçen gün ise milletin yaralarını sarmak adına çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Afet bölgesinde hayatın normale dönmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Kurum, "Hamdolsun 6 ilimizde temellerimizi attık, kalan 5 ilimizde de önümüzdeki günlerde temellerimizi atacağız. Şu anda 11 ilimizde 70 bin konutumuzun yapım sürecini başlattık. İnşallah, deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutun, 319 bininin temellerini iki ay içinde atacağız ve sözümüzü tutacak, bir yıl içinde tüm depremzede kardeşlerimize yeni yuvalarını teslim edeceğiz. Onların yeni hayatlarına, mutluluklarına, hayallerine şahitlik edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de verdiğimiz sözleri tutarak vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Artık afetin 55'inci gününde 70 bin konutun temellerini atan bir Türkiye var. Milletinin hizmetkarı büyük ve güçlü Türkiye var.” diye konuştu.

"918 sosyal konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz"

Balıkesir'de 21 yılda, tam 30 milyar lira değerinde, binlerce dev projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Kurum, bugün de yatırım değeri 2,5 milyar lirayı bulan 10 dev eserin açılışını yaptıklarını aktardı.

Kurum, Emlak Konut ve TOKİ ile Altıeylül ve İvrindi'de yapım değeri 952 milyon lira olan toplam 557 konut ve ticari ünitelerin temelini attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Yine TOKİ ile Dursunbey, Karesi ve Susurluk'ta yatırım değeri 1,5 milyar lirayı bulan toplam 918 sosyal konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yavrularımızın geleceğe umutla bakacağı, yeni hikayelerin yazılacağı yuvalarınız, açılışını yaptığımız tüm eserlerimizin Balıkesirli kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tabii bir taraftan güvenli konutlarımızı yapıyoruz, sosyal konutlarımızı yapıyoruz, iş yerlerimizi yapıyoruz. Bir taraftan da önceliğimiz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde Balıkesir'imiz birinci derece deprem bölgesi. Hem zemin kalitesi sebebiyle hem fay hatlarına olan mesafesi sebebiyle kentsel dönüşümü burada kararlı bir şekilde sürdürmek zorundayız ve Balıkesir'imizde tek bir riskli yapı kalmayana dek bu anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül, Karesi ve diğer ilçe belediyelerimize rezerv alanlar verdik ve bu rezerv alanlarda belediyelerimizle birlikte ortak konutlar üreteceğiz. Gerek çelik konstrüksiyonlar, gerek tünel kalıplı, gerek yine konvansiyonel olarak bu konutlarımızı yapıp şehrin içinde riskli olduğunu gördüğümüz, tespit ettiğimiz binaların dönüşümünde kullanacağız.”