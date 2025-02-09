Bakan Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam

Bakan Kurum X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

"Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam"

Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerdeki gece ve gündüz vardiyasından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerine yer verdi.