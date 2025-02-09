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Bakan Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş ve Hatay’da devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum: Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam
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Bakan Kurum X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkıma uğrayan 11 ilde asrın inşa seferberliği gece gündüz devam ediyor. İşçiler gece de kule vinçlerinin aydınlattığı bölgede çalışmalarına devam ediyor.

 "Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam"

Kahramanmaraş ve Hatay’daki şantiyelerdeki gece ve gündüz vardiyasından görüntüler paylaşan Bakan Kurum, "Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam" ifadelerine yer verdi.

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