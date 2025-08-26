Bakan Kurum ‘Avrupa'dan çöp ithalatı’ iddialarına son noktayı koydu

  1. Ekonomim
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ‘Türkiye’nin Avrupa'dan çöp ithal ettiği’ iddialarına cevap verdi. Bakan Kurum, ithal atıkta sadece geri dönüşümlülerin alındığını bunun da bir kotaya bağlı olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden çöp ithal ettiğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Bakan Kurum çöp ithalatı iddialarına son noktayı koydu

Türkiye’nin sadece geri dönüşüm amaçlı atık ithalatı yaptığını belirten Kurum, yakma ve bertaraf için atık ithal edilmesinin yasak olduğunu kaydetti.

"Atıklar sürekli denetleniyor"

Hem ithal edilen hem de ülke içinde toplanan atıkların, sürekli denetlendiğini ve izlendiğini bildiren Bakan Kurum, "Liman gümrük sahasından giren plastik atıklar, Mobil Araç Takip Sistemi (MoTAT) sistemi ile tesise kadar takip ediliyor” dedi.

"Atık ithalatında kota uygulanıyor"

Atık ithalatında kota uygulandığını ve ithalatı uygun görülmeyen atıklara onay verilmediğini ifade eden Kurum, atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerine yönelik denetimler hakkında da bilgi verdi.

"Tesislere denetimler yapılıyor"

Ocak 2021’den bu yana tesislere yönelik 31 bin 976 denetim yapıldığını aktaran Kurum, 1 milyar 152 milyon lira para cezası uygulandığını, 256 tesisin ise kapatıldığını açıkladı.

