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Bakan Kurum duyurdu: 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak

Atık ambalajların daha etkin değerlendirilmesi için yeni bir adım daha atıldı. 2025 yılında tüm il ve ilçelerde depozito iade makineleri kurulacak. Bakan Kurum, "Sistemi pilot olarak Sakarya ilinden başlatarak yaygınlaştıracağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum duyurdu: 81 ilde depozito iade makineleri kurulacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da `Depozito Saha Yönetim Sistemi Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.

"Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda ve parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak" diyen Bakan Kurum, 2025 yılında tüm il ve ilçelerde depozito iade makinelerinin kurulacağını açıkladı.

Pilot uygulamanın Sakarya'da başlayacağını söyleyen Bakan Kurum, atık ambalajların daha etkin değerlendirilmesi için yeni bir adım atıldığını ifade etti.

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