  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kurum duyurdu: Kasım ayında yeni proje armağan edeceğiz
Takip Et

Bakan Kurum duyurdu: Kasım ayında yeni proje armağan edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Kasım ayı içinde İskenderun projesini armağan etmiş olacağız" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kurum duyurdu: Kasım ayında yeni proje armağan edeceğiz
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yaptığı açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz, sahil bandında kardeşliği güçlendirecek sosyal projeyi hayata geçireceğimizi müjdelemiştik. Kasım ayı içinde İskenderun projesini tamamlayarak halkımıza armağan edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hatay'da ihya çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki demografik yapıyı koruyacağız. Birlik ve kardeşliği işin sonuna kadar devam ettireceğiz, vatandaşlarımıza konutları teslim etmek için motivasyonumuzdan ödün vermeyeceğiz dedik.

"Kasım ayı içinde İskenderun projesini armağan etmiş olacağız"

Asi Nehri'ni önemiyoruz. Buradaki yürüyüş yollarıyla, parklarıyla bahçeleriyle yaşam alanlarıyla uygun olacak şekilde planlarımızı yapıyor inşa faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Burası sellerde İskenderun'a zarar veren bir durumdaydı. Bu durumu ortadan kaldırmak için Ulaştırma Bakanlığımız deniz dibinde iyileştirme yaparak tedbirleri aldı. Daha önce açıkladığımız sahil bandında kardeşliği pekiştirecek sosyal projeyi yapacağımızı müjdelemiştik. Kasım ayı içinde İskenderun projesini armağan etmiş olacağız. Vatandaşımızın istemediği hiçbir adımı atmadık, attırmadık. Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa biz vatandaşımızın dizinin dibinde olacağız."

Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret devam ediyor' iddialarına net cevapTicaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret devam ediyor' iddialarına net cevapEkonomi

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef en iyi 10 ülkeden biri olmakCumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef en iyi 10 ülkeden biri olmakTeknoloji

 

Ekonomi
Birleşik Krallık bu Türk yatırımını konuşuyor: 1 milyar sterlinlik yatırım 147 kişiye istihdam sağlayacak
Birleşik Krallık bu Türk yatırımını konuşuyor: 1 milyar sterlinlik yatırım
"Potansiyel riskler taşıyor ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden oluyor"
"Potansiyel riskler taşıyor ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden oluyor"
Avrupa ucuz kaldı! İstanbul’dan daire fiyatına Roma'dan ev alınabiliyor
İstanbul’dan daire fiyatına Roma'dan ev alınıyor
Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile ticaret devam ediyor' iddialarına net cevap
Bakanlıktan 'İsrail ile ticaret devam ediyor' iddialarına net cevap
Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman: Trump seçilirse küresel ekonomi için şok olur
Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman: Trump seçilirse küresel ekonomi için şok olur
Bakan Şimşek: Rezerv yeterliliğimiz eşik seviyeyi aştı
Rezerv yeterliliğimiz eşik seviyeyi aştı