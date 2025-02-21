Bakan Kurum duyurdu: Konutları hızla inşa ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te bin 427 sosyal konut ile iş yerinin temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, yıl sonuna kadar 251 konut/köy evi ve iş yerini teslim edeceklerini vurgulayarak, "CHP’nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz, deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'te bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikonut destekleriyle yapılacak olan bin 427 konutun temel atma törenine katıldı. Güneyşehir'deki temel atma törenine Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Bin 427 yeni yuva ve iş yerimizin hayırlı olmasını diliyorum"

Törende konuşan ve Gaziantep’te bin 427 konut ile iş yerinin temellerini attıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün güzel insanların, yiğit kadınların, mert gençlerin şehri Gaziantep’teyiz. Hatırlayın, iki ay önce, yine burada, Güneyşehir’de buluşmuştuk. 5 bin 113 yeni yuvamızın anahtarlarını sizlere sunmuş, mutluluğunuza şahit olmuştuk. Bugün de Cenab-ı Allah bize bir kez daha, Antep’imize verdiğimiz sözü yerine getirmenin, ‘Güneyşehir Sosyal Konutlarımızın’ temellerini hep birlikte atmanın heyecanını yaşatıyor. Birazdan dualarla harcını karacağımız bin 427 yeni yuva ve iş yerimizin Gaziantep’imiz için, tüm deprem bölgesi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyemizde çalışmalar devam ediyor"

Deprem bölgesinde ilk günden beri çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum, "Kimsenin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılanlardan olmadık. ‘Umut yolcusu yorulmaz’ dedik. Tam 650 bin personel ve gönüllü kardeşimizle yılmadan yorulmadan çalıştık. Milletimize o en karanlık anda verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. Ne mutlu bize ki yüzbinlerce yeni yuva kurduk; yepyeni şehirler inşa ettik. Gündüz iş makinelerimiz hummalı bir şekilde çalıştı. Gece olunca kule vinçlerin ışıkları yandı, çalışmalar devam etti. Yani bize, bu devlete, bu millete ne gecenin karanlığı engel olabildi, ne de kışın ayazı bu gayreti durdurabildi. Şu anda halen 11 ilimizde, 4 bin 333 köyümüzdeyiz. Tam 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyemizdeyiz" ifadelerini kullandı.

"Kalan 251 bin konut/köy evi ve iş yerini Allah’ın izniyle bitireceğiz, evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonuna kadar 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, teslim edilen konut sayısının her ay arttığını belirterek, "Eylül’de 100 bin, Ekim’de 130 bin, Kasım’da 155 bin, Ocak’ta ise 201 bin konut/köy evi teslim ettik" dedi. Gaziantep’te 22 bin 475 konut inşa ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Yıl sonuna kadar 29 bin 500 ev ve iş yerimizi Gaziantep’imize sunacağız" dedi.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki tüm afet mağdurlarına ev sahipliği yapma hedefinde olduklarını dile getirerek, "Afet bölgesinde evine kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" şeklinde konuştu. Ayrıca, bu projelerin tamamlanmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve şeref kaynağı olduğunu belirtti ve "Bir ülke büyüklüğü alanın her yerinde, alnımızdaki son tere kadar çalıştık. Yarım milyon sıcak yuvayı tamamlayıp bu milletin yüzünü güldürdük" ifadelerini kullandı.

"Konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde konut fiyatlarını düşürmek amacıyla alınan devrim niteliğindeki kararları ve sosyal konut projelerini duyurdu. Bakan Kurum, "Şu anda önünde durduğumuz bu alanda yapılacak tüm yuvalar, sosyal konuttur. Sosyal konut, ev almakta güçlük çeken her bir kardeşimize uzanan şefkat elidir, kardeşlik elidir" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak, "Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız" sözünü verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettiklerini ve 5 milyon dar gelirli vatandaşa yeni yuva sunduklarını söyledi. Ayrıca, 312 bin sosyal konutun hızla yapıldığını belirtti.

"Bu çalışmalarla sadece yuva sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut ve kira sorununa da çözüm getiriyoruz" diyen Bakan Kurum, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetlerini düşürme çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, Emlak Konut ile başlatılan yeni konut kampanyasıyla orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkânı sağlandığını, dar gelirli vatandaşlar için ise yeni sosyal konut kampanyalarının hazırlandığını vurguladı.

Bakan Kurum, Gaziantep Güneyşehir’deki Gazi Konut Projesi’ni örnek göstererek, "Bu proje annelerimizin huzurla yaşayacağı, büyüklerimizin bereketli bir ömür süreceği, yavrularımızın neşe içinde büyüyeceği bir alan olacak. 12 ay içerisinde tamamlanacak ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

"Biz, depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri de yalanla, dolanla gayreti gölgelemeye çalışıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarını sürdürürken, muhalefetin yalan ve manipülasyonlarla bu süreci engellemeye çalıştığını belirtti. Bakan Kurum, “Biz insanımızın yarınları için daimi bir seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Seferberlik birlik demek, dirlik demek, beraber yol yürümek demek. Biz devlet-millet el ele çocuklarımızın gözlerinden depremin tüm acı izlerini silmeye çalışırken, birileri yalanla, dolanla bu gayreti gölgelemeye çalışıyor,” dedi.

Depremin ilk günlerinde bile siyasi menfaat güdenlerin, devletin rolünü küçümseyen eleştirilerde bulunduklarını söyleyen Kurum, “Bunların ayakkabılarında şantiye çamuru gördünüz mü? Deprem bölgesinde bunların tek bir hizmetini gördünüz mü?” diye sordu. "Bunlar, sosyal demokrat ve emekçi olduklarını iddia ediyorlar, fakat alındığı emekle ve alın teriyle hiçbir saygıları yok" diyen Bakan, bu kişilerin afetzedelere katkı sağlamadıklarını vurguladı.

Bakan Kurum, “Bizim yerimiz, bu boş konuşanların yanında değil. Biz, kurulan yuvaların temellerindeyiz, ekmek teknelerinin eşiğindeyiz. Biz, milletine ihanet edenlerin yanında değiliz, biz hep milletin yanındayız,” diyerek, milletin hayallerine ve umutlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

"CHP’nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz, deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız"

Deprem bölgesindeki çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Deprem bölgesinin tüm Alilerine, Ayşelerine, Ahmetlerine sözüm olsun, ahdim olsun. CHP’nin hayal dahi edemeyeceği bu eserleri yapmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız. Sizin elinizi bir an bile bırakmayacağız. Bu annelerin vefalı evlatları olmaya, bu gençlerin gayretli kardeşleri olmaya devam edeceğiz. Ne mutlu, güzel günlere inananlara. Ne mutlu Antep’e hizmet edenlere. Ne mutlu, deprem bölgesine eser verenlere. Ne mutlu, size kardeş, size yoldaş, size evlat olanlara. İyi ki varsınız, iyi ki Antep'imiz var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu eserleri inşa edecek Gaziantep Büyükşehir Belediye’mize ve mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ve okunan duaların ardından Güneyşehir bölgesinde yapılacak olan bin 427 sosyal konut ile iş yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi.