Bakan Kurum duyurdu: TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor

Sosyal hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ödemeleri devam edenler için yüzde 25 oranında indirim uygulanacak

TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül- 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız" dedi.

Borçlarını kapatmak isteyenlere de indirim

Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatmak isteyenler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler de bakiyenin en az yüzde 25’inin ödenmesi koşuluyla; yüzde 25’lik indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.

Kimler faydalanabilecek?

Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş yine taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri kampanyaya başvurabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Koşulları sağlayabilen 168 bin 198 hak sahibi kampanya kapsamında yer alıyor.