Bakan Kurum duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında cumartesi günü başlayan İstanbul'un kura çekimi tamamladı.
Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura sürecinin sona erdiğini duyurdu. Bakan Kurum, İstanbul’da 100 bin konut için hak sahiplerinin belirlendiğini ifade ederek, bu aşamayla birlikte 81 ilin tamamında kura işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, X hesabından şunları söyledi;
"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam.
İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.
Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.
Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.
Hayırlı, uğurlu olsun."
— Murat KURUM (@murat_kurum) April 27, 2026
