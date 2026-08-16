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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul’da dönüştürülen konut sayısı tam 1 milyona ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum duyurdu: İstanbul’da dönüştürülen konut sayısı tam 1 milyona ulaştı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, örnek kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Beykoz ilçesindeki Tokatköy Mahallesi dönüşüme ilişkin görüntüler paylaşarak İstanbul’da 1 milyondan fazla bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını açıkladı.

Ev sahibi Kazım Sönmez’in "Devletten daha güvenceli kim olabilir?" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İstanbul’umuzda dönüştürdüğümüz konut sayısı tam bir milyona ulaştı. Şehrimizi afetlere hazırlamak için dönüşüme süratle devam edeceğiz. İşte Beykoz, Tokatköy" ifadelerini kullandı.

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