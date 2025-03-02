Bakan Kurum müjdeyi verdi! Adana Ceyhan'da afet konutlarımızı tamamladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ceyhanlı depremzede Ceylan Gök’ün "Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum" sözlerini alıntılayarak, "Adana Ceyhan’da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden zarar gören Adana'da da inşa ve ihya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TOKİ, Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi'nde 3 etap olarak başlattığı 1357 afet konutunun tamamının inşasını bitirdi. Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahibi Ceylan Gök'ün 'Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum' sözlerini alıntılayarak, "Adana Ceyhan'da da TOKİ ile yaptığımız afet konutlarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı.