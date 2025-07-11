  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz
Takip Et

Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen “2025 Ukrayna İyileştirme Konferansı”na katıldı. Konferansta Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarını uluslararası kamuoyuna aktardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz
Takip Et

Konferansta Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliğine ilişkin bilgi veren Bakan Murat Kurum, depremin 15. gününde enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte ilk konutların temelinin atıldığını, 45. günde ise ilk teslimatların gerçekleştirildiğini söyledi. Kurum, 182 bin teknik personelle günlük 550 konut üretildiğini, 500 bin konuttan oluşan projenin yarısının tamamlandığını ve yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edileceğini belirtti.

Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem sonrası edindiği tecrübenin Ukrayna için de örnek olabileceğini belirterek, “Ukrayna’daki yeniden inşa süreci için gerekli finansman sağlanırsa, Türkiye olarak tüm bilgi, beceri ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız,” dedi. Roma temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşen Kurum, Türkiye’nin Arnavutluk’ta geçmişte verdiği inşa desteğini hatırlatarak dostluğun altını çizdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yapılan görüşmede ise yeniden inşa sürecine Türkiye’nin katkısı konuşuldu.

Yıl sonunda 453 bin konut teslim edilecek

Panelde konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin 11 ilinde 14 milyon vatandaşı etkileyen depreme karşı nasıl organize olduğunu İngilizce tanıtım filmi eşliğinde anlattı. Kurum, afet sonrası 3.481 şantiyede çalışmaların sürdüğünü, yıl sonunda 453 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

Ukrayna’da yıkımın maliyeti

Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan yıkımın maliyetine de değinen Kurum, sadece enkaz kaldırmanın maliyetinin 13 milyar dolar, toplam yeniden inşa maliyetinin ise 530 milyar dolar olduğunu aktardı. Kurum, konut, ulaşım, enerji ve eğitim gibi sektörlerin yeniden yapılandırılmasının aciliyetine dikkat çekti.

"Türkiye kalıcı barış için gerekli desteği vermeye hazır"

Bakan Kurum, “Bölgesel ve küresel güvenlik adına kalıcı barış şarttır. Türkiye, 3. tur barış görüşmeleri için de gerekli desteği vermeye hazırdır,” diyerek Türkiye’nin barış diplomasisine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Ando Living Grubu pazar liderliğini sürdürüyorAndo Living Grubu pazar liderliğini sürdürüyorŞirket Haberleri

 

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 12 kişi hayatını kaybettiİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 12 kişi hayatını kaybettiDünya

 

Ekonomi
Iğdır’da kayısıda rekor rekolte: 40 bin ton üretimle hasat sona erdi
Iğdır’da kayısıda rekor rekolte: 40 bin ton üretimle hasat sona erdi
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuyu ağırladı
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 6 ayında 718 bin 398 yolcuyu ağırladı
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 167 milyon doları geçti
Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yılın ilk yarısında 167 milyon doları geçti
Turizm sektörüne özel haftalık izin kararı: 10 gün çalış, 1 gün tatil
Turizm sektörüne özel haftalık izin kararı: 10 gün çalış, 1 gün tatil
YASED: 5 ayda Türkiye’ye 4 milyar 727 milyon dolar değerinde yatırım geldi
YASED: 5 ayda Türkiye’ye 4 milyar 727 milyon dolar değerinde yatırım geldi
Türk Telekom ‘Dijital Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatıracak
Türk Telekom ‘Dijital Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatıracak