Bakan Kurum: Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz

Konferansta Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliğine ilişkin bilgi veren Bakan Murat Kurum, depremin 15. gününde enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte ilk konutların temelinin atıldığını, 45. günde ise ilk teslimatların gerçekleştirildiğini söyledi. Kurum, 182 bin teknik personelle günlük 550 konut üretildiğini, 500 bin konuttan oluşan projenin yarısının tamamlandığını ve yıl sonuna kadar tüm konutların teslim edileceğini belirtti.

Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem sonrası edindiği tecrübenin Ukrayna için de örnek olabileceğini belirterek, “Ukrayna’daki yeniden inşa süreci için gerekli finansman sağlanırsa, Türkiye olarak tüm bilgi, beceri ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız,” dedi. Roma temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşen Kurum, Türkiye’nin Arnavutluk’ta geçmişte verdiği inşa desteğini hatırlatarak dostluğun altını çizdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yapılan görüşmede ise yeniden inşa sürecine Türkiye’nin katkısı konuşuldu.

Yıl sonunda 453 bin konut teslim edilecek

Panelde konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin 11 ilinde 14 milyon vatandaşı etkileyen depreme karşı nasıl organize olduğunu İngilizce tanıtım filmi eşliğinde anlattı. Kurum, afet sonrası 3.481 şantiyede çalışmaların sürdüğünü, yıl sonunda 453 bin konutun teslim edileceğini belirtti.

Ukrayna’da yıkımın maliyeti

Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan yıkımın maliyetine de değinen Kurum, sadece enkaz kaldırmanın maliyetinin 13 milyar dolar, toplam yeniden inşa maliyetinin ise 530 milyar dolar olduğunu aktardı. Kurum, konut, ulaşım, enerji ve eğitim gibi sektörlerin yeniden yapılandırılmasının aciliyetine dikkat çekti.

"Türkiye kalıcı barış için gerekli desteği vermeye hazır"

Bakan Kurum, “Bölgesel ve küresel güvenlik adına kalıcı barış şarttır. Türkiye, 3. tur barış görüşmeleri için de gerekli desteği vermeye hazırdır,” diyerek Türkiye’nin barış diplomasisine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.