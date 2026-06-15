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Bakan Kurum, Sinop'taki TOKİ evlerinin görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Sinop’ta ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum, Sinop'taki TOKİ evlerinin görüntülerini paylaştı
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Bakan Kurum, ev sahiplerinden Seçil Akdemir'in (fotoğrafta) "TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş" sözlerine mesajında yer vererek, "Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Sinop'taki TOKİ evlerinin görüntülerini paylaştı - Resim : 1

Bakan Kurum, Sinop'taki TOKİ evlerinin görüntülerini paylaştı - Resim : 2