Bakan Kurum, Sinop'taki TOKİ evlerinin görüntülerini paylaştı

Bakan Kurum, ev sahiplerinden Seçil Akdemir'in (fotoğrafta) "TOKİ bir ailenin ihtiyacı olan her şeyi düşünmüş" sözlerine mesajında yer vererek, "Uygun ödeme imkanlarından faydalanarak ev sahibi olan ailelerimiz şimdi sağlam ve modern yuvalarında manzaranın keyfini çıkarıyor." ifadelerini kullandı.