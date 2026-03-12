Bakan Kurum tarih verdi: İstanbul’a 100 bin sosyal konut geliyor, kira fiyatları dengelenecek

İstanbul’da kronikleşen konut sorunu ve yüksek kira artışları tartışılmaya devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı.

Kağıthane’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülen bir projenin kura töreninde konuşan Bakan Murat Kurum, kiralardaki yangını söndüreceği iddia edilen yeni projelerin sinyalini verdi.

"100 bin yuvanın sahiplerini belirleyeceğiz"

Bakan Kurum, sadece konut satışı değil, kira fiyatlarını dengelemek amacıyla İstanbul’a özel "kiralık sosyal konut" projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Kurum, "Bayramdan sonra hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin yuvanın sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek, İstanbul'umuza özel kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız" ifadelerini kullandı.

"Yarısı Bizden" kampanyasında yeni bir düzenlemeye gidildi"

İstanbul’daki riskli yapı stokunun dönüştürülmesi için başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasında yeni bir düzenlemeye gidildi. Bakan Kurum, 31 Aralık 2026 tarihine kadar evini veya iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm hak sahiplerinin bu kampanyadan faydalanabileceğini açıkladı.