Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız

Bakan Kurum, Malatya'da NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Gençleri hedef alacakları yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını söyleyen Kurum, "Gençlere yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler" dedi.

Bakan Kurum, aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracaklarını belirtti.

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

Bakan Kurum, TOKİ'den konut almış 168 bin kişiyi ilgilendiren bir haberi de verdi. Kurum, "168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak" dedi.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

Deprem konutlarında son durum

Önemli bir inşaat faaliyeti yürütüyoruz. 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 bin çalışanla seferberlik ruhuyla inşaat faaliyetlerini yürütüyoruz. Büyüklük itibarıyla küçük bir Avrupa ülkesi kadar bir inşaat faaliyeti. Bu seferberlikte güzel bir noktaya geldik. Malatya'da 28 bin konutluk bir şantiye yarattık.

Konutların yüzde 70'i bitti

Bugün itibarıyla deprem konutlarının yüzde 70'ini tamamlamış olduk. 300 bininci konutu yarın inşallah Cumhurbaşkanımızla anahtarlarını teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar hak sahiplerinin tüm konutlarımızı teslim edeceğiz.

Muhalefetin konteyner kent ve çadır eleştirileri

Çadırda yaşayan hiçbir vatandaşımız bulunmamaktadır. Konteynerda yaşayan vatandaşlarının 41 bini hak sahibi, 29 bini de evi teslim edilmiş ancak kendi tercihinden dolayı konteynerda oturmaya devam ediyor.

Kasım itibarıyla deprem bölgesinde tüm konteyner kentler kaldırılacak. 124 bin kalktı, 96 bin konteyner da vatandaşlar evlerine geçtikçe kaldırılacak.

Bizi eleştiren muhalefet aynaya bakmalı. Ulu Camii’nin restorasyonunu bitiremediler. Biz 300 bin konutu teslim edeceğiz ama onlar bir Ulu Camii’nin restorasyonunu dahi yapamadılar. Şapkayı önlerine koyup aynaya baksınlar.

Hatay'daki tarihi yerler için çalışmalar sürüyor. Yarın Hatay'da 86 bin konutu teslim etmiş olacağız.

Orman yangınları

İklim değişiklerinin artmasıyla hemen hemen her gün orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 25 Temmuz'da 18 ilimizde eş zamanlı yangın çıktı. Biri de İzmir Ödemiş yangınıydı. Buraya gittiğimizde zor bir manzarayla karşılaştık. 1 ay içinde temel atma törenini gerçekleştirdik. 280 konutu eş zamanlı bitireceğiz.

Deprem sonrası Sındırgı'da durum ne?

Sındırga ve Bigadiç'te hem ağır hasarlı, hem de yıkılmış bina sayısına baktığımızda oldukça fazlaydı. Onlara da bir söz verdik. En kısa zamanda konutların yapımına başlayacağız, teslim edeceğiz. 520 konutun inşasına başlayacağız. 30 gün sözü verdik.

İstanbul'da kentsel dönüşüm

İstanbul'u beka meselesi olarak görüyoruz. Burada kapsayıcı kucaklayıcı bir bakış açısıyla çalışma yürütüyoruz. Tüm belediyelere bir çağrıda bulunduk. 39 ilçemizde tüm belediye başkanlarımızdan gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.

İstanbul'da 903 bin konutun inşası tamamlandı. 208 bin konutun inşaatı devam ediyor. Hemen hemen her mahallede inşaatlar devam ediyor.

Tekrar tüm belediye başkanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin İstanbulumuzu dönüştürelim.

Yerel yönetim kanunu değişecek mi?

Arkadaşlarımız çalışmaları yürütülüyor. 20 yıl olmuş, güncellenmeyen kanundan bahsediyoruz. Belediyelerimizden gelen talepleri dikkate alacağız.

Kira artışı nasıl önlenecek?

TOKİ ile 280 bin sosyal konut projesi yürütülüyor. 800 bin yeni konut arzı yaratacağız. Konut arzı ile birlikte deprem bölgesinde görüyoruz ki kiralar düşüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Konut sorunu da kalmayacak.

Yeni sosyal konut projesi

Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız. Gençlerimizi hedef alacağız. Yüzde 20 gençlere kontenjan ayıracağız. Detaylara çalışıyoruz. Evlenmemiş gençlerimiz de başvurabilecekler. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız.

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası

TOKİ’den konut almış yaklaşık 168 bin konutu ilgilendiren neredeyse 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren müjdeyi paylaşmış olalım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak. 168 bin konuta ilişkin borcunun tamamını ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz. Zaten uygun alan vatandaşlarımız yüzde 25 indirime sahip olmuş olacak.

81 ile sığınak inşası kararı

Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Halihazırda bir yönetmelik var, yeni bir yönetmelik yayınlayacağız. Biz bu yönetmeliğimizi güncelliyoruz. Eskisinde olmayan ama sığınak yapma zorunluluğu olan birimler olacak. Dünya örnekleri incelendi. Sığınak yönetmelikleri nasıl, kişi başı kaç metrekare var? Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar hepsini inceledik. Sığınak yönetmeliğimizi bu çerçevede güncelleyeceğiz. Yönetmeliğimizi yakın zamanda yayınlayacağız.

Bizim TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda 81 ilde sığınaklarımız da yapılacak. Dünya standartlarına uygun olarak yapacağız. Dolayısıyla yönetmeliği güncelleyeceğiz, yakında yayınlayacağız.