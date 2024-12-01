Bakan Kurum'dan deprem konutları müjdesi: 452 bin 983 konut teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılının sonunda ise toplam 452 bin 983 konutun teslim edileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde şimdiye kadar 155 bin konutun sahiplerine teslim edildiğini ifade etti.
Bakan Kurum paylaşımında "2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak. Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'nın mührünü taşıyacak. 155 bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edeceğiz" dedi.
Bakan Kurum konut ve iş yerlerine ilişkin infografik paylaştı
Buna göre, şimdiye kadar Adana'da 3 bin 872, Adıyaman'da 24 bin 625, Diyarbakır'da 7 bin 98, Elazığ'da 5 bin 481, Gaziantep'te 20 bin 888, Hatay'da 32 bin 160, Kahramanmaraş'ta 27 bin 398, Kilis'te 1929, Malatya'da 19 bin 751, Osmaniye'de 5 bin 410, Şanlıurfa'da 6 bin 512 konut/iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.
2025 yılının sonunda asrın felaketini yaşayan 11 ilimiz artık afetin değil huzurun, umudun ve güvenin adresi olacak.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 1, 2024
Şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı’nın mührünü taşıyacak.
1️⃣5️⃣5️⃣ bin konutu sahiplerine teslim ettik, yıl sonuna kadar 2️⃣0️⃣0️⃣ bin, 2025 yılı sonunda 4️⃣5️⃣2️⃣… pic.twitter.com/YQXF4qZJQm