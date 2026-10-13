Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: 2,3 milyon yapının dönüşümü tamamlandı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm rakamlarını paylaştı.

"Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli" mesajını veren Kurum, "Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim." değerlendirmesinde bulundu.

"Yarısı Bizden" ile yarım milyondan fazla yapı dönüşüyor

Öte yandan, Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 2012'den bu yana 2 milyon 761 bin yapı dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 378 bin yapının dönüşümü tamamlandı, 383 bininin dönüşümü devam ediyor.

İstanbul'da ise 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı, 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor.

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı, 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümü ise tamamlandı.